Caetano Veloso desenha Maria Bethânia em vídeo de ‘Noite de Cristal’

O vídeo, disponível no canal do Youtube do artista, mostra Caetano Veloso desenhando sua irmã, a cantora Maria Bethânia

Caetano Veloso escreveu a música “Noite de Cristal” no fim da década de 1980 para que sua irmã, a cantora Maria Bethânia, pudesse gravar. A canção, conhecida pela primeira vez na voz da artista, ganhou uma versão recente no álbum “Meu Coco” e conta com um vídeo disponibilizado no Youtube nesta terça-feira, 23.

No conteúdo audiovisual, o músico aparece desenhando Bethânia. “Escrevi ‘Noite de Cristal’ no final dos anos 1980 pra Bethânia gravar. Fiquei desenhando o rosto dela cercado de cores enquanto ouvia a música que encerra o álbum ‘Meu Coco’”, explicou em texto divulgado nas redes sociais.

“Carlinhos Brown gravou com ela nos anos 1980. Foi ele quem pôs ‘a banda do Olodum’ na jogada. Então, agora que sou eu a cantar, faço o retrato de Bethânia e canto o nome de Brown”, disse.

A canção “Noite de Cristal” integra o novo disco de Caetano Veloso, “Meu Coco”, o primeiro após nove anos sem lançamentos. A obra ainda tem músicas como “Anjos Tronchos”, “Não Vou Deixar” e “GilGal”. Todas as canções também possuem vídeos que estão em seu canal no Youtube.

O artista fará uma turnê pelo Brasil em 2022 para apresentar o álbum. Até o momento, foram anunciados shows em Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.



