Coletiva Negrada promove laboratório de arte a partir de saberes ancestrais

A partir da próxima segunda, 22, a Coletiva Negrada — plataforma de criação, pesquisa e formação artística que parte de saberes ancestrais de pessoas negras e indígenas — promove o Laboratório Ancestral de Nano-Narrativas (LAN). Fruto de uma pesquisa desenvolvida no Laboratório de Teatro do Porto Iracema das Artes, o projeto acontecerá virtualmente até a sexta, 26, com encontros sempre de 8 às 12 horas. As inscrições para participar do LAN estão abertas até este domingo, 21.



Entre as ideias que serão trabalhadas no ciclo formativo, estão Cyber Ogan, Corpalavra Indócil e Atuação Ma’kum[b(eira)], desenvolvidas pelas integrantes da coletiva.

As formações do LAN serão ministradas pelas arte-educadoras Amanda Monteiro (graduada em teatro pela UFC e artista visual), Pedra Silva (travesti macumbeira e artista multilíngue) e Viúva Negra (designer, atriz, sonoplasa e DJ).

O laboratório promovido pela Coletiva Negra é contemplado pelo programa Arte em Rede, por meio da Secretaria da Cultura do Ceará, e será realizado em parceria com o Theatro José de Alencar. O público-alvo da formação são pessoas jovens e adultas com interesse pelas artes do corpo, da música e da palavra.

A Coletiva Negrada atua no Laboratório de Criação em Teatro do Centro Cultural Bom Jardim, onde desenvolve o projeto “Disrupção: práticas de uma Cyber Ogan", pesquisa que costura memória, ancestralidade e identidade com multimídias eletrônicas. No Laboratório da Escola Porto Iracema das Artes, elaborou o projeto “Afrografias da Corpa-Jabuti”, que investiga o êxodo de famílias negras e descendente de comunidades originárias.

Laboratório Ancestral de Nano-Narrativas (LAN), da Coletiva Negrada

Quando: de 22 a 26 de novembro, de 8 às 12 horas

Onde: encontros na plataforma Google Meet

Inscrições: até domingo, 21, no formulário on-line

Mais informações: @coletivanegrada

