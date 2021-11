Porto Iracema recebe espetáculo especial no Dia da Consciência Negra

O espetáculo "Encantarias de um Boi Juremeiro" é uma iniciativa do coletivo Yabás que apresenta brincadeiras e tradições afro brasileiras com inclusão e atividades lúdicas

Neste sábado, 20, é celebrado em todo o País o Dia da Consciência Negra, em alusão à data da morte de Zumbi dos Palmares, um dos personagens históricos mais importantes para o movimento negro no Brasil. Para a ocasião, o Porto Iracema das Artes, equipamento da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult) gerida pelo Instituto Dragão do Mar, recebe o espetáculo “Encantarias de um Boi Juremeiro”, uma realização do coletivo Yabás. A apresentação de rua, aberta ao público, acontece em frente à Escola do Porto, às 17 horas deste sábado.

O espetáculo foi idealizado durante o laboratório de teatro da Escola do Porto entre 2020/2021, a partir da pesquisa “Comicidade e questões de gênero: corpos femininos e LGBTQIA+ na cultura tradicional”, de Hesse Santana. A apresentação remonta brincadeiras tradicionais da umbanda e da jurema sagrada. Os atores representam figuras cômicas das manifestações artísticas para aproximar a comunidade LGBTQIA+ e negra dessa cultura tradicional.

A atriz e coordenadora do coletivo Yabás, Liana Cavalcante diz que o espetáculo trata sobre o “nosso direito de existir, nosso direito ao bem estar, e sobre o direito à brincadeira” . “No espetáculo a gente tenta manter uma estrutura de brincadeira, tentando trazer um pouco da cosmovisão afroindígena presente na umbanda e na jurema sagrada”, conclui Liana.

Criado em 2016, o coletivo Yabás trabalha com diversas manifestações artísticas como música, teatro e dança, a fim de promover um debate sobre questões relacionadas à ancestralidade, cultura afro-indígena e protagonismo feminino e LGBTQIA+. As atividades do grupo são voltadas para comunidade negra nas periferias de Fortaleza.

O espetáculo será apresentado presencialmente pela primeira vez neste sábado. Liana comenta que o grupo está muito feliz com a montagem presencial. “Para nós, é (um trabalho) muito importante pois carrega muito da nossa existência enquanto pessoas pretas”, afirma. Sobre a estreia no Dia da Consciência Negra, ela destaca a importância de trazer manifestações artísticas típicas de religiões afro-brasileiras e afro-indígenas nessa data, além de estimular o diálogo sobre a inserção de pessoas LGBTQIA+ nessas comunidades.

No dia 25, a partir das 19 horas, os integrantes do coletivo Yabás participarão do evento virtual “Anatomia do Espetáculo”, em que falarão sobre todo o processo de criação e produção da montagem “Encantarias de um Boi Juremeiro”. O evento será transmitido ao vivo no canal do Porto Iracema das Artes no Youtube.

Serviço:

“Encantarias de um Boi Juremeiro” - Montagem de rua

Quando: Sábado, 20 de novembro, às 17 horas

Onde: Em frente à Escola Porto Iracema das Artes (r. Dragão do Mar, 160 – Praia de Iracema)

Gratuito



