13 músicas para o fim de semana; de Adele a Anitta

Novo álbum de Adele, clipe de Anitta, single em espanhol de Christina Aguilera e mais. O Vida&Arte preparou uma seleção com os principais lançamentos deste fim de semana. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Adele - 30



Finalmente, Adele lançou seu quarto álbum de estúdio, o "30". São 22 faixas, incluindo "Easy On Me", o primeiro single lançado da nova era. As músicas falam sobre o fim do casamento com Simon Koneck e tem até uma conversa da cantora com o filho de 9 anos, Angelo Adkins.

Clique aqui para ouvir no Spotify

2. Sam i, Anitta, Bia e Jarina De Marco - Suéltate



Mais uma música de Anitta está no ar. Além da carioca, "Suéltate" reúne Sam i, Bia e Jarina de Marco. A canção faz parte da trilha sonora de "Sing 2" e ganhou um clipe bem colorido. O álbum completo do filme estreia no dia 17 de dezembro.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

3. Christina Aguilera - Somos Nada



Após se apresentar no Grammy Latino, Christina Aguilera lançou a faixa "Somos Nada", com letra em espanhol. A canção faz parte do novo EP da cantora, “La Fuerza“, que ainda não foi lançado. Christina lançou recentemente a música “Pa’ Mis Muchachas”, com Becky G, Nathy Peluso e Nicki Nicole.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

4. Ludmilla, Mr. Vegas e Mariah Angeliq - Socadona



Com a participação do jamaicano Mr Vegas e da estadunidense Mariah Angeliq, Ludmilla lançou a música "Socadona". A faixa foi escrita pela brasileira em parceria com Umberto Tavares, Jefferson Junior, Juan José Brito, Helder Vilas Boas, Clifford Ray Smith, Mariah Angelique Pérez e Carolina Colón Juarbe.

Clique aqui para ouvir no YouTube

5. Iza - Sem Filtro



Mergulhando no R&B, Iza lançou uma nova faixa: "Sem Filtro". A música fala sobre relacionamentos passageiros e foi escrita por Luccas Carlos, Rafinha RSQ e Carolzinha.



Clique aqui para ouvir no YouTube

6. Jennifer Lopez - On My Way



Jennifer Lopez faz parte do elenco da comédia romântica "Case Comigo", ao lado de Owen Wilson. O filme chega aos cinemas em 2022, mas a cantora já divulgou uma faixa que fará parte da trilha sonora do longa: "On My Way".

Clique aqui para ouvir no YouTube

7. Manu Gavassi, Tim Bernardes e Amaro Freitas - Gracinha



Após lançar o álbum "Gracinha", com as faixas já conhecidas "Eu nunca fui tão sozinha assim" e "Subversiva", Manu Gavassi divulgou o novo clipe do single que tem o mesmo nome do disco. A música também conta com a voz de Tim Bernardes e o pianista Amaro Freitas.

Clique aqui para assistir o clipe no YouTube

8. Deolane Bezerra - Meu Menino



A mãe tá on e tá estourada! Deolane Bezerra é um dos maiores sucessos das redes sociais em 2021, conquistando milhões de seguidores. Além de advogada, agora é também cantora e DJ, e lançou sua primeira música, "Meu Menino", em homenagem ao noivo MC Kevin, que morreu após cair da varanda de um hotel neste ano.

Clique aqui para ouvir no Spotify

9. Israel e Rodolffo - Israel & Rodolffo Ao Vivo em Brasília



Israel & Rodolffo lançaram o primeiro EP do projeto “Israel & Rodolffo Ao Vivo em Brasília”. Com 5 faixas inéditas – entre elas uma composição assinada por Rodolffo – e duas participações especiais, Kevinho e o duo pop LT, as músicas estão disponíveis em todas as plataformas digitais.

Clique aqui para ouvir no Spotify

10. MC Dricka - Preta de Jaca



Ampliando sua sonoridade e apostando em uma sequência de lançamentos focada no trap, MC Dricka lança o single “Preta de Jaca”. Falando de ostentação e suas vivências na quebrada, a faixa chega em todas as plataformas de música e com videoclipe no YouTube da cantora.

Clique aqui para ouvir no YouTube

11. Péricles – O Amor É Maior

A Disney lançou a campanha “Da nossa família para sua” em conjunto com o lançamento do curta-metragem “Pai de coração“. Péricles foi convidado para cantar "O Amor É Maior".

Clique aqui para ouvir no YouTube

12. Falamansa – O Som da Felicidade

O grupo Falamansa lançou o single "O Som da Felicidade", escrito pelo vocalista Tato. A canção fala de amor, companheirismo, esperança e gratidão.



Clique aqui para ouvir no YouTube

13. Taslim - Pretambulando

A Taslim, cantora negra e carioca, lançou na véspera do Dia da Consciência Negra seu primeiro álbum, o "Pretambulando". Com a pegada afropop, o álbum traz faixas sobre o resgate à ancestralidade e muito mais.

Clique aqui para ouvir no YouTube

