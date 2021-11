Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está procurando o que maratonar durante o fim de semana? O Vida&Arte destaca os principais lançamentos das plataformas de streaming.

Na Netflix, há “Tick, Tick… Boom”. O filme de drama, dirigido por Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”) e protagonizado por Andrew Garfield (“O Espetacular Homem Aranha”), estreia nesta sexta-feira, 19.

A obra é baseada na peça homônima da Broadway, que foi elaborada pelo escritor e compositor Jonathan Larson (1960 - 1996) sobre sua própria trajetória de vida. O autor do premiado “Rent” mostra sua história antes do sucesso. A narrativa, que ocorre durante a década de 1990, acompanha Jon, um aspirante a escritor de espetáculos teatrais que trabalha como garçom em Nova York.

O streaming, que recentemente passou a adicionar mais produções coreanas em seu catálogo, incluindo o sucesso mundial “Round 6”, também traz novidades da Coreia do Sul. Um dos títulos será “Profecia do Inferno”.

Na trama, seres sobrenaturais têm o poder de enviar pessoas para o inferno para enfrentarem condenações sangrentas. A partir disso, eles criam um grupo religioso que tem como princípio a justiça divina.

Haverá ainda a estreia do musical “Rocketman”, dirigido por Dexter Fletcher, que acompanha a carreira do cantor e compositor Elton John. Os espectadores conhecem a história do pianista prodígio que se tornou uma das grandes estrelas da música internacional.

No Amazon Prime Video, uma das novidades é a primeira temporada da série “A Roda do Tempo”. O enredo acontece em um mundo épico em que a magia existe, mas apenas algumas mulheres podem acessá-la. Neste contexto, Moiraine, membro de uma organização feminina, entra em uma jornada mundial para salvar a humanidade.

Já o Disney+ adiciona “Esqueceram de Mim 4”, de Rod Daniel. O garoto Kevin vai passar o Natal na mansão da nova namorada de seu pai. Ele aceita o convite para permanecer no lugar ao lado de um príncipe. O menino, porém, descobre que estão tentando sequestrar o jovem da realeza.

Netflix

quinta-feira, 18

- A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam

- Que horas ela volta?

- Farejando Novos Mundos

sexta-feira, 19

- Cowboy Bebop

- Refletidas

- Profecia do Inferno

- tick, tick...BOOM!

- Reze pelas Mulheres Roubadas

- Ama-me

- Explicando - A Mente (temporada 2)

- Flummels: Extintos!

sábado, 20

- Novo Mundo

domingo, 21

- Operação Ecstasy (temporada 3)

- Rocketman

Amazon Prime Video

sexta-feira, 19

- A Roda do Tempo (temporada 1)

- Conquista

- Garoto da Moto

Disney+

sexta-feira, 19

- Marvel Studios Avante (episódio 4)

- Lego Frozen: Luzes Congelantes (temporada 1)

- Mickeu Mouse Funhouse (temporada 1)

- Esqueceram de Mim 4

- Mickey e a História das Duas Bruxas

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 18

- Não estou lá

- O longo caminho para casa

Mubi

quinta-feira, 18

- Volver

sexta-feira, 19

- Transamazônia

sábado, 20

- O Fundo do Coração

domingo, 21

- Velha Juventude



