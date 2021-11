Quadrinho cearense 'Mayara & Annabelle' vence Troféu HQMIX

Dos maiores fenômenos no mercado brasileiro de quadrinhos independentes, a obra cearense "Mayara & Annabelle" é uma das vencedoras do 33° Troféu HQMIX. HQ de Pablo Casado e Talles Rodrigues, a história une comédia policial e fantasia em aventura dinâmica marcada pela cultura nacional. Os vencedores receberão o troféu “Bruxinha”, personagem da desenhista e escritora Eva Furnari, que foi esculpido pelo artista Wilson Iguti.

Iniciada em meados de 2010, a história das caçadoras de eventos sobrenaturais começou com campanhas de financiamento coletivo, foi levada aos Estados Unidos e já ganhou um premiado jogo para celular. Juntando o que tinham na poupança em 2014, Talles e Pablo rodaram a primeira tiragem de "Mayara & Annabelle Vol. 1" sem saber se no ano seguinte haveria alguém interessado na continuação da história das meninas. Sete anos depois, com um arco de histórias completo e uma antologia com autores convidados, a HQ é celebrada no cenário artístico.

A cerimônia do 33° Troféu HQMIX será virtual e acontecerá no canal do YouTube da unidade do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc SP, no dia 27 de novembro, às 19 horas. A apresentação é de Serginho Groisman, padrinho do evento, e da dupla Gual e Jal, criadores do troféu. Uma das novidades neste ano é que os inscritos para o Troféu Projeto Especial na Pandemia apresentaram "tantos projetos bons" que o júri resolveu dar cinco troféus.

Lista de Vencedores

Desenhista Nacional

- Ana Luiza Koehler (Beco do Rosário)

- Shiko (Carniça e a Blindagem Mística #01)

Roteirista Nacional

- Rafael Calça (Jeremias – Alma)



Arte-Finalista Nacional

- Ana Luiza Koehler (Beco do Rosário)



Colorista Nacional

- Ana Luiza Koehler (Beco do Rosário)



Relevância Internacional

- Bilquis Evely



Mestre Do Quadrinho Nacional

- Maria Aparecida Godoy



Adaptação Para Os Quadrinhos

- Moby Dick



Edição Especial Estrangeira

- Berlim



Edição Especial Nacional

- Beco do Rosário



Publicação De Aventura/Terror/Fantasia

- Carniça e a Blindagem Mística #01



Publicação De Clássico

- Cebolinha 60 Anos – Dono da “Lua”



Publicação De Humor

- Ménage #01



Publicação De Tira

- Calvin e Haroldo #17: O Indispensável de Calvin e Haroldo



Publicação Em Minissérie

- Recado a Adolf #01



Publicação Independente De Grupo

- Ménage #01



Publicação Independente Edição Única

- Mayara & Annabelle: Hora Extra



Publicação Independente Seriada

- Carniça e a Blindagem Mística #01



Publicação Infantil

- Cascão – Temporal



Publicação Juvenil

- Jeremias – Alma



Publicação Mix

- Café Espacial +18



Web Quadrinhos

- Confinada



Web Tira

- Bife De Unicórnio



Livro Teórico

- O Império dos Gibis: A Incrível História dos Quadrinhos da Editora Abril (Por Manoel de Souza e Maurício Muniz)



Projeto Editorial

- Narrativas Periféricas (Editora MINO)

- Revista Expressa (Revistas de Cultura)



Projeto Gráfico

- Fibrilação



Editora Do Ano

- Pipoca & Nanquim



Evento

- Butantã Gibicon



Exposição

- Exposição Morro Favela – André Diniz



Projeto Especial Na Pandemia

- O Inimigo Invisível

- Campanha Ato Heroico – Prateleira de Quadrinhos

- O Diário de Uma Vítima do Coronavírus

- Martim, Professor de Arte

- Evento Quarentena Con



Homenagem Especial

- Serginho Groisman

- Revista Mina de HQ



Grande Contribuição

- Lei Aldir Blanc (Benedita da Silva)



Trabalho De Conclusão De Curso

- “Amadeus” – Baseado no Quadrinho “Asylum Arkham – A Serious House In A Serious Earth”, de Grant Morrison (Por Natacha Leonelo e Alexandre H. Dias)



Dissertação De Mestrado

- “Matemática Básica em Quadrinhos: Algumas aplicações das HQS em sala de aula” (Por José Gleison Lima da Silva)



Tese De Doutorado

- “Mobile Comics: Um guia de parâmetros para desenvolvimento de histórias em quadrinhos digitais focados na leitura em tela pequena” (Por Alexandra Teixeira de Rosso Presser)

