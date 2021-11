Desfile na Pinacoteca de SP abre edição híbrida do SPFW; veja programação

Por dois anos, devido à pandemia, o São Paulo Fashion Week (SPFW), considerado o principal do País em seu segmento, permaneceu somente on-line. Agora, é híbrido. A estreia no novo formato ocorreu nesta terça-feira, 16, com a apresentação da também estreante P_______Andrade, nova etiqueta do casal Pedro Andrade e Paula Kim.

O desfile, inspirado em referências brasileiras, entre elas os trabalhos de Lina Bo Bardi e Oscar Niemeyer, e realizado presencialmente da Pinacoteca de São Paulo, foi o primeiro assistido in loco pelo público, que compareceu ao local com máscara. A apresentação também foi transmitida on-line, pelos canais do SPFW.

Ao total, até domingo, último dia previsto para a edição N52 do evento, se apresentarão 51 marcas, além das indicadas pelo projeto — integrante da semana de moda — Sankofa.

Serão 27 desfiles presenciais, incluindo o do estilista paraense radicado no Ceará Lino Villaventura, no encerramento da sexta-feira, às 21h30min, e 24 virtuais, como será o caso da exibição hoje, às 16h30min, do fashion filme de Ronaldo Fraga, "Entre Tramas & Beijos", adiantado pelo estilista em seu perfil no Instagram.

Confira quem desfila e quando

Dia 17

15h30 - Projeto Cria Costura (presencial)

16h30 - Ronaldo Fraga (digital)

17 horas - À la Garçonne (digital)

17h30 - Torinno (presencial) com a participação da intérprete de Bárbara de "Um Lugar Ao Sol", Alinne Moraes

18h30 - Anacê (digital)

19h00 - Mnisis (digital)

20h30 - Aluf (digital)

21 horas - Modem (digital)

21h30 - Lilly Sarti (presencial)

Dia 18

15 horas - Sankofa: Ateliê Mão de Mãe (presencial)

15 horas - Sankofa: Meninos Rei (presencial)

16 horas - Ronaldo Silvestre (digital)

16h30 - João Pimenta (presencial)

17h15 - Rocio Canvas (digital)

18 horas - Weider Silveiro (presencial)

18h45 - Von Trapp (digital)

19h15 - Bold Strap (digital)

19h45 - Walerio Araujo (presencial)

20h30 - ÁLG (digital)

21 horas - Ellus (digital)

21h30 - Another Place (presencial)

Dia 19

10 horas - Ponto Firme (presencial)

12 horas - Fernanda Yamamoto (presencial)

15 horas - Sankofa - Santa Resistência (presencial)

15 horas - Sankofa - Naya Violeta (presencial)

16 horas - Ão (digital)

16h30 - LED (digital)

17 horas - Misci (presencial)

18 horas - Gloria Coelho (digital)

18h30 - Neriage (presencial)

19h15 - Martins (digital)

19h45 - Igor Dadona (digital)

20h15 - Handred (presencial)

21 horas - Irrita (digital)

21h30 - Lino Villaventura (presencial)

Dia 20

11 horas - Esfér (presencial)

12 horas - Baska (presencial)

15 horas - Sankofa: Az Marias (presencial)

15 horas - Sankofa: Mile Lab (presencial)

15 horas - Sankofa: Silvério (presencial)

16 horas - Corcel (digital)

16h30 - Fauve (digital)

17 horas - Angela Brito (presencial)

18 horas - Lucas Leão (digital)

18h30 - Depedro (digital)

19h30 - Apartamento 03 (presencial) com a participação da ex-BBB Camilla de Lucas

20h15 - Bispo dos Anjos (digital)

21 horas - Renata Buzzo (digital)

21h30 - Isaac Silva (presencial)

Dia 21

16 horas - Lenny Niemeyer (presencial)

