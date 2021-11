O POVO abre inscrições para concurso fotográfico "Janelas da Pandemia"

Desde março de 2020, mês em que a pandemia da Covid-19 despontou no Brasil, o contato físico se tornou escasso e as relações se mantiveram através das lentes digitais. As câmeras, computadores e celulares se tornaram os meios pelos quais era possível registrar o movimento contínuo da vida nas etapas de isolamento. Buscando os olhares que, mesmo à distância, conseguiram se encontrar durante este período, o O POVO abre inscrições até o dia 23 de novembro para o concurso de fotografia "Janelas da Pandemia", parte do projeto Corredor Cultural Vida&Arte.

Os interessados devem enviar as fotografias por um formulário digital. Cada participante pode encaminhar até cinco fotos, produzidas por smartphones ou câmeras profissionais, no formato JPG, com ou sem tratamento de cor. A iniciativa busca resgatar retratos capazes de traduzir os diversos contextos do período pandêmico e como, apesar das dores, os olhares continuam descobrindo novas formas de expressar vivências.

"A gente quer saber de que forma o olhar das pessoas passeou por tudo isso que aconteceu durante este tempo de pandemia", explica a coordenadora de projetos especiais do O POVO, Valéria Xavier. Ela destaca, ainda, que o Corredor Cultural tem como objetivo dar visibilidade para todas as expressões culturais e artísticas nacionais, sem delimitar fronteiras.

50 inscritos serão selecionados para divulgação nos canais de comunicação da Fundação Demócrito Rocha e do O POVO. Eles também receberão uma assinatura do Jornal por um período de três meses e terão as fotografias expostas virtualmente na plataforma digital do projeto. Destes, 16 serão selecionados para uma exposição presencial no Corredor Cultural Vida&Arte, prevista para o dia 4 de dezembro na estação BRT Jornal O POVO, em Fortaleza. "Nós fizemos questão de realizar em um espaço democrático. As pessoas poderão ver as imagens na parte interna e na parte externa da estação, para que seja visível para quem estiver passando de ônibus ou de carro", complementa Valéria.



O repórter fotográfico do O POVO, Fco Fontenele, ficará responsável pela curadoria do concurso. "Quando definimos que teríamos a exposição fotográfica, nada mais natural do que termos como curador um dos fotógrafos do nosso time premiado, por tudo o que ele representa também pela fotografia do Ceará”, conta a Valéria. O material também será analisado e avaliado pela comissão julgadora, composta por um time de fotógrafos profissionais. Para a classificação, serão utilizados os seguintes critérios: representação do tema proposto, criatividade, aspectos estéticos e técnicos da imagem.

Inscrições para o concurso de fotografia “Janelas da Pandemia”

Quando: Até o dia 23 de novembro

Onde: Pelo formulário digital

Todos os participantes devem ter 18 anos ou mais.

