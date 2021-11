Secultfor anuncia retomada de eventos culturais em Fortaleza

A partir da próxima sexta-feira, 19 de novembro, a Secretaria da Cultura (Secultfor) irá retomar as programações artísticas presenciais nos equipamentos e espaços culturais geridos pela Prefeitura de Fortaleza. Pacote de ações "Giro Cultural Fortaleza" prevê série de atividades gratuitas no Anfiteatro da Beira Mar, Mercado dos Pinhões, Mercado Cultural dos Pinhões, Passeio Público e Teatro São José.

A retomada das programações nos equipamentos se deve, conforme aponta o secretário Elpídio Nogueira, a um contexto "favorável" nos índices da covid-19. Será obrigatório o uso de máscara.

Uma nova faixa de programação, batizada de "Secultfor Convida", levará programação ao Anfiteatro da Beira-Mar já a partir do dia 19. Às sextas e sábados, o espaço será ocupado por shows musicais, enquanto, aos domingos, ele receberá atrações infantis. O horário da programação é sempre de 17h30 às 20h30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Mercado dos Pinhões, haverá o retorno de "Sons do Mercado", programação de chorinho e o forró realizada às sextas, de 18 às 20 horas. Já o Mercado Cultural dos Pinhões, área gastronômica do equipamento, recebe aos sábados, no mesmo horário, o "Mercado Acústico", com apresentações intimistas. No entanto, o primeiro sábado de retomada, 20, será marcado por uma programação especial em alusão ao Dia da Consciência Negra, com apresentações de grupos de maracatu da Cidade.

Outro espaço que retoma programações conhecidas é o Passeio Público, que volta a ser palco do tradicional "Passeio Instrumental", aos sábados, sempre de 12 às 14 horas. Aos domingos, de 8 às 11 horas, o equipamento promoverá o “Piquenique no Passeio”, com apresentações para toda a família.

Completando a programação do Giro Cultural Fortaleza, o Teatro São José acolhe a "Quarta do Humor", que ocorrerá semanalmente de 18 às 20 horas dando destaque à diversidade do humor cearense.

De forma pontual, o Teatro também receberá entre os dias 2 e 4 de dezembro a quarta edição do Festival da Música de Fortaleza. Nos dias 2 e 3, acontece a fase eliminatória, com apresentações de 15 artistas em cada dia. No dia 4, ocorre a final, com 12 apresentações.

O anúncio da retomada de programações culturais da Secultfor vem na esteira de uma matéria publicada pelo Vida&Arte no último dia 1º, que ouviu artistas sobre a indefinição de programações presenciais em equipamentos de Fortaleza. Nela, a secretaria respondeu à reportagem que realizaria coletiva de imprensa "entre os dias 10 e 11 de novembro" para apresentar as "ações de retomada dos equipamentos e das novas atividades no período de férias". A coletiva não aconteceu até esta terça, 16.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags