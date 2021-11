Pré-Carnaval de Fortaleza depende da queda de casos e avanço da vacinação

Festa oficial no calendário da Capital será autorizada caso as internações por Covid-19 continuem em queda no Ceará

Os preparativos para a realização do Pré-Carnaval 2022 já estão sendo realizados pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor). No entanto, a realização da festa depende do aval do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. De acordo com secretário da Cultura, Elpídio Nogueira, o evento só poderá ser tirado do papel caso o cenário da Covid-19 na Capital continue melhorando.

"Todas as ações da Prefeitura são chanceladas pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus. Nenhum evento pode ser realizado sem esta autorização; o Pré-Carnaval está incluso nestes eventos que aguardam a orientação do Comitê", explica Elpídio Nogueira.

De acordo com o Secretário, para que sejam finalizadas as preparações e as festas realizadas, os indicadores referentes ao cenário epidemiológico devem se manter favoráveis, com a queda do número de internações e o avanço na vacinação. “Eu já autorizei a nossa equipe da Secultfor para começar a elaborar os editais, para que a gente ganhe tempo e, no momento em que o Comitê decidir, nós estaremos prontos para lançar e realizar um grande Pré-Carnaval”, ressaltou.

“A orientação do prefeito José Sarto é, em primeiro lugar, segurança em relação à Covid-19, e, em segundo lugar, atender a uma festa que já é do calendário da Cidade”, concluiu o encarregado da Cultura. Na última segunda-feira, 1°, o governador Camilo Santana aprovou novo decreto ampliando a capacidade de público nos eventos do Estado. A medida também estabelece que, a partir de 16 de dezembro, os eventos em locais abertos poderão receber até 5 mil pessoas.

Comitê de Enfrentamento à Pandemia

Criado em março de 2020, o Comitê é responsável por analisar o cenário da pandemia de Covid-19 no Estado, além de orientar decisões e ações. O objetivo principal do conjunto é avaliar o quadro da pandemia, traçando estratégias e ações para combater os efeitos do coronavírus no Ceará. Ao todo, o comitê reúne 25 entidades, como o Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Justiça Federal e instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual do Ceará (Uece) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).

