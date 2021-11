Museu da Cultura Cearense recebe exposição do cearense Haroldo Saboia

A exposição "Penso que ainda posso encontrar lugares sem nome" reúne trabalhos do artista cearense Haroldo Saboia e estará aberta até 9 de janeiro

O Museu da Cultura Cearense recebe a exposição “Penso que ainda posso encontrar lugares sem nome”, do artista cearense Haroldo Saboia. A mostra, que começou nesta semana, estará aberta até 9 de janeiro de 2022.

O espaço, que conta com curadoria e texto de Júlio Martins, reúne trabalhos individuais e colaborações com outros produtores artísticos. Há versos, filmes, fotografias, bandeiras, textos, além de outras linguagens e formatos.

A partir dessas produções, reflete sobre a maneira como as pessoas se relacionam com o mundo. Também explora os significados das memórias e das marcas do tempo por meio de uma perspectiva subjetiva.

Entre as obras, há o ensaio “Na medida em que caminho” (2017), em que mostra um viajante que sobe uma paisagem montanhosa, ao mesmo tempo que discute sua visão sobre a natureza. Também há o filme “De conversa em conversa” (2017-2020), que propõe uma reflexão sobre os objetos das conversas. O espaço estará aberto de quarta a domingo, a partir das 9h30min.

Haroldo Saboia é um artista plástico, fotógrafo e cineasta fortalezense, que é mestrando em Psicologia Clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ele pesquisa a relação do embranquecimento e as noções de mestiçagem.

Exposição de Haroldo Saboia

Quando: até 9 de janeiro de 2022; de quarta a domingo, das 9h30min às 12h30min e das 14h30min às 17h30min

Onde: no Museu da Cultura Cearense (rua Dragão do Mar, 81)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

