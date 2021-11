Léo Santana está confirmado no Carnaval de Aracati em 2022

O Carnaval de Aracati está previsto para acontecer em março do próximo ano; o pré-carnaval ocorrerá a partir de janeiro

Léo Santana é a primeira atração confirmada no Carnaval de Aracati em 2022. As informações foram concedidas por Bismarck Maia, prefeito do município, em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

De acordo com o político, a cantora Marília Mendonça, que faleceu na última sexta-feira, 5, também mantinha contato com a equipe de organização da festa para uma possível participação nos eventos da cidade cearense.

As festividades carnavalescas estão previstas para começar logo no primeiro mês do próximo ano. O pré-Carnaval deve iniciar em janeiro, enquanto o Carnaval está marcado para março.

O anúncio oficial será feito no início de dezembro. Entretanto, Bismarck Maia ressaltou que as festas podem ser suspensas em até 30 dias antes do evento a depender da situação da pandemia.

De acordo com o prefeito, a organização está monitorando os índices de vacinação de outras regiões do País, já que o Carnaval de Aracati é um dos mais conhecidos. O evento terá investimento de R$ 5 milhões.



