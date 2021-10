"Mentiras": Sasha rebate rumores de que teria brigado com Bruna Marquezine

16:47 | Out. 07, 2021

A modelo Sasha Meneghel comentou em postagem que indica que ela e Bruna Marquezine estariam com a relação "estremecida"

Na manhã desta quinta-feira, 7, o “Jornal Extra” publicou uma matéria em que indicava que a amizade entre a modelo Sasha Meneghel e a atriz Bruna Marquezine estaria estremecida. A publicação continua ao dizer que, mesmo que tenham aparecido em fotos juntas em Paris, elas estavam afastadas desde o casamento da filha de Xuxa.

No post do Instagram, Sasha comentou: “matéria mentirosa do começo ao fim. Que feio. Tanta coisa legal, relevante e de verdade para noticiar e vocês publicando mentiras”.

Internautas apoiaram a mensagem da modelo. Uma pessoa, por exemplo, comentou: “Queria que eu e minha best estivéssemos com a amizade estremecida em Paris. Esse povo não sabe o que inventar. Querem que a Bruna Marquezine durma com eles na mesma cama?”. Sasha, então, respondeu: “Eu amei sua resposta”.

Em agosto deste ano, as duas deram entrevista para a "Revista Quem", quando falaram sobre o relacionamento entre elas. “Eu e a Sasha nos damos muito bem, nós duas somos leoninas com ascendente em Touro, e sempre brinco que a gente se reconheceu pelo cheiro”, disse Bruna Marquezine.

“Nos entendemos pelo olhar, temos gostos e pensamentos parecidos. Desde o primeiro dia a gente se relacionou como se nos conhecêssemos há muito tempo”, continuou a atriz.

