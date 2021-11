Elenco de Harry Potter volta a Hogwarts para o especial do 20º aniversário

Completando 20 anos este ano desde o lançamento do primeiro filme, a saga Harry Potter terá novidades para os fãs. Nesta terça-feira, 16, a HBO Max anunciou que as estrelas originais, os atores Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint, e mais boa parte do elenco dos oito filmes se reunirão para um especial no serviço de streaming. "20º aniversário de Harry Potter: Retorno a Hogwarts" terá estreia em 1º de janeiro de 2022.

A retrospectiva irá, conforme comunicado à imprensa da HBO Max, "contar uma história encantadora de making of por meio de novas entrevistas em profundidade e conversas com o elenco, convidando os fãs a uma jornada mágica em primeira pessoa através de uma das franquias de filmes mais amadas de todos os tempos".

Além do trio principal, também participam da reunião Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James e Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, e o diretor Chris Columbus.

A novidade é mais uma em celebração aos 20 anos da saga. Recentemente, foi anunciado que o filme “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ganhará exibição nos cinemas somente neste domingo, 21 de novembro, com sessões em 3D.

Eterna Hermione

Atriz que interpretou Hermione Granger, Emma Watson postou em sua conta no Instagram sobre o aniversário e o especial. A atriz que 31 anos compartilhou uma foto antiga dela, acompanha de Radcliffe e Grint quando foram escalados pela primeira vez como Hermione, Harry e Ron.

"Harry Potter era minha casa, minha família, meu mundo e Hermione (ainda é) minha personagem fictícia favorita de todos os tempos. Acho que um jornalista uma vez disse que era irritante quantas vezes durante uma entrevista eu mencionei como tinha sorte e comecei a contar … MAS EU SABIA BEM !!! E ainda sei ", escreveu ela na legenda do Instagram.

Ela continuou: "Estou orgulhosa não apenas do que nós, como grupo, contribuímos como atores para a franquia, mas também como as crianças que se tornaram jovens adultos que seguiram esse caminho. Olho para meus colegas de elenco agora e estou muito orgulhosa de quem todos se tornaram como pessoas. Estou orgulhosa de termos sido gentis uns com os outros, apoiando uns aos outros e sustentando algo significativo", disse

Ela agradeceu aos fãs pelo apoio, mesmo depois da saga encerrada. "A magia do mundo não existiria sem vocês. Obrigado por lutar para torná-lo um lugar tão inclusivo e amoroso", acrescentou ela. "Ainda sinto falta da equipe que fazia esses filmes o tempo todo. Obrigado por todo o seu trabalho árduo também - sei que suas contribuições às vezes são esquecidas."

Emma, então, comentou sobre o retorno. "Feliz 20º aniversário, Potterheads! Esperamos que vocês aproveitem o 20º aniversário de Harry Potter: Retorno a Hogwarts, que será transmitido o dia de Ano Novo, 1º de janeiro na HBO Max. Muito pelo que esperar", concluiu.





