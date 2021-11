Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

Está programando o que vai assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista com os principais lançamentos das plataformas de streaming.

Na Netflix, há “7 Prisioneiros”, dirigido por Christian Malheiros e protagonizado por Rodrigo Santoro. Obra conta a história de Mateus, um jovem que decide trabalhar em um ferro-velho para ajudar a família.

Ele, porém, enfrenta condições de trabalho análogas à escravidão. Ao lado de vários garotos de idade semelhante, é forçado a continuar nesta situação para tentar auxiliar seus familiares financeiramente.

Já o Amazon Prime Video estreia “O Farol”, de Robert Eggers com o ator Robert Pattinson. No final do século XX, Thomas Wake contrata o zelador Ephraim Winslow para ajudá-lo nas tarefas diárias de uma ilha isolada. No local, há um farol, que é mantido fechado para o novato.

O isolamento causa tensões na convivência entre os dois, que precisam enfrentar noites de bebida e tempestades. Além disso, o novo funcionário se torna cada vez mais curioso para entender porque não pode entrar no farol.

O streaming da Amazon também disponibilizará “Detetive Madeinusa”, que conta com Tirullipa, Whindersson Nunes, Bruno Montaleone e GKay no elenco. Na narrativa, um detetive atrapalhado é contratado por um bilionário para investigar o roubo de um boi premiado. Para desvendar o caso, terá uma assistente, uma vidente, uma atendente de lojas de acessórios e um hacker na equipe.

Nesta sexta-feira, 12, a plataforma de streaming Disney+ comemora seus dois anos de lançamento com a estreia de várias obras audiovisuais. Uma delas é “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, de Destin Cretton. Shang-Chi (Simu Liu) é um chinês que, desde a infância, foi treinado pelo pai para aprender artes marciais.

Após uma década em “liberdade”, descobre que seus treinamentos eram realizados em prol da organização clandestina “Dez Anéis”. Os membros - incluindo seu pai - tinham o objetivo de transformá-lo em um assassino.

Haverá também “Jungle Cruise”, de Jaume Collet-Serra. Na história, Fran Wolff (Dwayne Johnson) é contratado por Lily Houghton (Emily Blunt) e por seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los à Amazônia.

O objetivo é encontrar uma misteriosa árvore que, de acordo com estudos, tem o poder de cura. A descoberta poderá mudar o futuro da medicina. O problema é que, no caminho, passarão por muitas adversidades.

Outros lançamentos da data serão: “Esqueceram de Mim”, “Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar”, “Entre Laços”, “O Mundo Segundo Jeff Goldblum”, “Olaf Apresenta”, “Oi, Alberto”, “Mickey e o Conto das Duas Bruxas” e “Esqueceram de Mim”.

Netflix

quinta-feira, 11

- 7 Prisioneiros

- Amor: Verdade ou Consequência

sexta-feira, 12

- Alerta Vermelho

- Querô

domingo, 14

- Uma História de Amor e Fúria

Amazon Prime Video

quinta-feira, 11

- O Farol

sexta-feira, 12

- Tudo ou Nada: Toronto Maple Leafs (temporada 1)

- Always Jane

- Medo da Chuva

- Coquetel Explosivo

- Mayor Pete

- Detetive Madeinusa

Disney+

sexta-feira, 12

- Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

- Jungle Cruise

- Esqueceram de Mim no Lar Doce Lar

- Entre Laços

- O Mundo Segundo Jeff Goldblum (temporada 2)

- Olaf Apresenta

- Oi, Alberto

- Mickey e o Conto das Duas Bruxas

- Esqueceram de Mim

HBO Max

sábado, 13

- Live On Max: Farruko

Belas Artes à La Carte

quinta-feira, 11

- Colegas

- Verônica

- Ninguém ama ninguém...por mais de dois anos

- Anahy de Las Missiones

- Prova de Coragem

Mubi

quinta-feira, 11

- Má Educação

sexta-feira, 12

- Blue

sábado, 13

- Stromboli

domingo, 14

- Antes que Tudo Desapareça



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

