Joyce Tayná comemora sucesso do DVD Inevitável

Joyce Tayná está comemorando o sucesso do DVD Inevitável, que contou com a participação de Eric Land, Márcia Fellipe, Taty Girl e Mara Pavanelly. O projeto audiovisual contabiliza mais de 5,5 milhões de visualizações no canal da artista no Youtube.

O destaque do trabalho é a música "Agora é Tarde", que já soma mais de 2 milhões de views na plataforma de vídeo. A música é uma composição da própria Joyce Tayná.

"Poder compor e interpretar a música que você escreveu é um privilégio de poucos. O melhor é você conseguir passar realmente o sentimento da letra para o público", destaca a cantora.

Segundo Joyce, o DVD foi produzido durante a pandemia. "Nós não ficamos parados! Eu trabalhei todos os dias compondo as músicas que iam entrar nesse projeto e pensando nas participações especiais", explica.

Retorno aos shows presenciais

Após o sucesso do DVD, Joyce está retornando aos shows presenciais. "É um alívio pra gente. Estava com muita saudade do povo. E... poder voltar e ver eles cantando nossas músicas é uma gratidão enorme", ressalta.

Carreira de Joyce Tayná

Dona de uma voz impactante, Joyce Tayná começou sua jornada em 2014, ao ser indicada para um empresário de uma banda. No ano seguinte, gravou seu primeiro DVD, interpretando sucessos como "Destruiu nosso amor", "O telefone tocou", "Eu nunca te traí", e suas composições "Mesa de Bar", "15 minutos", "Chorei no chão", entre outras. Atualmente, a cantora tem a carreira solo conduzida por André Nascimento, sócio e empresário de Joyce Tayná.

