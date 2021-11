15 músicas para o fim de semana; de Taylor Swift a Anitta

Nova versão de "Red", de Taylor Swift, clipe sensual de Anitta, trilha sonora de filme com canção de Beyoncé e mais. O Vida&Arte preparou uma seleção com os principais lançamentos deste fim de semana. Confira as novidades e aproveite diferentes artistas e estilos musicais:

1. Taylor Swift – Red (Taylor’s Version)



Seguindo com o projeto de recuperar a propriedade de suas antigas músicas, Taylor Swift relançou o álbum "Red", dessa vez chamado de "Red (Taylor’s Version)". O disco original tinha 16 faixas, mas a nova versão conta com 30 músicas e 9 delas são inéditas.



2. Anitta – Envolver



Após "Faking Love", Anitta lança mais um faixa, dessa vez uma reggaeton. "Envolver" é uma música sensual sobre o desejo de ficar com alguém. O clipe contou com a participação do modelo marroquino Ayoub Mutanda, de 27 anos.

3. Beyoncé – Be Alive



Beyoncé lançou a música "Be Alive", que faz parte da trilha sonora do filme "King Richard: Criando Campeãs". O longa conta a história das campeãs de tênis Serena Williams e Venus Williams através de seu pai e treinador, Richard (Will Smith). Um trecho da canção fala: "É muito bom estar viva/ Tenho todas as minhas irmãs ao meu lado/ Não conseguiria 'me livrar' da minha negritude nem se tentasse/ Por isso levanto minha cabeça com orgulho/ Estamos sentados no topo do mundo de novo".

4. Rosalía & The Weeknd – La Fama



Já caminhando para o lançamento do álbum "Motomami", Rosalía lançou a faixa "La Fama" em parceria com The Weeknd. A canção é a primeira do novo disco, que deve estrear no ano que vem, e já conta com um clipe, onde o compositor é seduzido pela espanhola.

5. Manu Gavassi – Gracinha



Manu Gavassi finalmente lançou "Gracinha", o primeiro disco da cantora após o BBB. Ao todo, são nove faixas, incluindo as canções já lançadas "Eu nunca fui tão sozinha assim" e "Subversiva". Algumas composições contaram com a participação de Lucas Silveira, mas todo o álbum contou com a mãozinha de Manu.



6. Little Mix – No



Perrie, Jade e Leigh-Anne, integrantes do Little Mix, finalmente lançaram o álbum "Between Us". Ao todo, são 26 faixas e o disco celebra os dez anos do grupo. A faixa "No" já conta com um clipe, disponível no YouTube.

7. Silk Sonic – An Evening with Silk Sonic



O duo Silk Sonic, formado por Bruno Mars e Anderson .Paak, lançou seu primeiro álbum: "An Evening with Silk Sonic". São nove faixas, incluindo o single "Smokin Out The Window".

8. Tiago Iorc – Masculinidade



Tiago Iorc quebrou o hiato com o lançamento da música "Masculinidade". A letra busca discutir sobre a "masculinidade tóxica", além de refletir sobre a carreira. O clipe também apresenta o novo visual do cantor, que agora está com o cabelo raspado.

9. Grag Queen - Levanta Minha Filha



Sucesso no TikTok, com mais de 2 milhões de seguidores, Grag Queen canta, atua e compõe. A artista lançou a faixa "Levanta, Minha Filha" e ainda nesta semana foi confirmada na competição de música Queen of the Universe, da produtora de RuPaul's Drag Race.

10. Maluma e Rayvanny – Mama Tetema



Atualmente em turnê nos Estados Unidos, Maluma continua lançando músicas e dessa vez divulgou "Mama Tetema", parceria com Rayvanny, um fenômeno na Tanzânia

11. Avril Lavigne – Bite Me

Avril Lavigne lançou a primeira faixa do seu novo álbum de estúdio. "Bite Me" é um pop punk e relembra bem a fase da artista nos anos 2000.

12. Tini, L-Gante – Bar

A cantora argentina Tini lançou a faixa "Bar", parceria com o também argentino L-Gante. O pop latino veio acompanhado de um clipe, onde os dois curtem uma festa.

13. Vitor Kley – O Amor Machuca Demais

Trazendo referências do rock dos anos 2000, Vitor Kley lançou a música "O Amor Machuca Demais", onde reflete sobre suas decepções amorosas. Essa é a primeira canção inédita, após o lançamento do disco "A Bolha".

14. Kylie Minogue – Disco (Guest List Edition)



Kylie Minogue lançou seu novo álbum "Disco (Guest List Edition)", uma versão colaborativa do disco lançado no ano passado. Entre as participações especiais estão Dua Lipa, Gloria Gaynor, Years & Years e Jessie Ware.



