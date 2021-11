Novo megafestival da produtora do Rock In Rio é anunciado

Lollapalooza e Rock In Rio são alguns dos grandes festivais de música que ocorrem no Brasil, mas um novo evento está sendo preparado para roubar a cena em 2023. Do mesmo grupo de RiR, vem aí o The Town, que promete reunir cerca de 600 mil pessoas para ouvir mais de 235 horas de música. Com sede em São Paulo, o festival confirmou Iza e Criolo como primeiras atrações.

O The Town terá 6 palcos, 8 grandes espaços com cenografia inspirada nos ícones da arquitetura paulistana e diversidade de ritmos, como jazz, hip hop, pop e rock. No site do festival é possível fazer um tour virtual e ter alguns spoilers da estrutura que será montada no Autódromo de Interlagos, mesmo lugar onde acontece o Lollapalooza Brasil. O evento terá cinco dias de duração - 2, 3, 8, 9 e 10 de setembro de 2023.

Sobre o assunto Atores denunciam abusos de preparadora de elenco de ‘Marighella’

Cinema Árabe: Cineclube UFC exibe obras de mulheres cineastas em novembro

Arte de Tarsila do Amaral é celebrada em desfile da Água de Coco em SP

Drag queen brasileira disputará reality da produtora de RuPaul's Drag Race

Projeto ensina arte para jovens com Síndrome de Down de forma inclusiva

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“É um enorme prazer e uma responsabilidade ainda maior idealizar e produzir um evento tão grandioso, um projeto único à altura dessa grande cidade que foi a inspiração para a criação de The Town. São Paulo atrai gente que sonha. Ela é multicultural, vibrante, intensa. Da arquitetura à literatura, da poesia às artes plásticas, da música às performances artísticas, tudo é resultado de uma saudável mistura de diferentes culturas, de fascinantes histórias. É com essa inspiração que nasce The town, que já no seu lançamento, estará entre os maiores eventos de música e entretenimento do mundo”, disse Roberto Medina, idealizador e Presidente do Rock In Rio e de The Town.

A projeção do festival planeja ser maior do que o Lollapalooza Brasil, que em sua última edição, 2019, reuniu 246 mil pessoas em três dias. A vice-presidente do Rock in Rio e The Town, Roberta Medina, revela que foi feita uma pesquisa para saber o interesse do público paulistano em frequentar um festival como esse em seu próprio estado, tendo em vista que 25% das compras de ingressos para a próxima edição do RiR vieram de São Paulo. O resultado foi que 85% dos entrevistados deu uma resposta positiva sobre a realização de um "Rock in Rio paulistano".

O festival prevê investimento de R$ 300 milhões para produzir uma estrutura que vai além dos palcos e música, incluindo também roda-gigante e montanha-russa. O retorno esperado é de R$ 1,2 bilhão ao Estado de São Paulo. O festival também prevê a geração de 27 mil empregos, entre diretos e indiretos. "A grandiosidade dos números, os diversos espaços e tudo que estamos planejando em termos de palcos e atrações vão tornar The Town um evento onde todos vão querer estar, tanto as marcas quanto os fãs", afirma Luis Justo, CEO de The Town e do Rock in Rio.

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.



Tags