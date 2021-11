Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na quarta, 10/11

Um filme estadunidense vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta-feira, 10 de novembro (10/11), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Scott Hicks, "Sem Reservas" é um filme de comédia romântica.

Kate Armstrong é a chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito.

Sua natureza perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchef que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha.

Ao mesmo tempo, Kate precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de nove anos, que se sente deslocada na rotina da tia.

Lançado em 2007, o filme conta com Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe, Jenny Wade e Catherine Zeta-Jones no elenco.



Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde



Sessão da Tarde hoje

"Sem Reservas"

Quando: hoje, quarta-feira, 10 de novembro (10/11), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

