Dragão do Mar abre inscrições para programa formativo com Sy Gomes

Experimentar novos sons, imagens e movimentos para refletir sobre o corpo, o tempo e a memória. Esse é o objetivo do programa formativo “Ecossystema”, ministrado pela multiartista Sy Gomes, que está com inscrições abertas até domingo, 14 de novembro.

O curso, que será dividido em cinco dias, busca estimular o exercício poético e incentivar os processos criativos de cada participante. No total, haverá um limite de 30 vagas.

Os interessados, que devem ter idade a partir de 16 anos, podem se inscrever em formulário virtual do Google ou no site do Dragão do Mar. O ciclo de formação será acessível em Libras, mas, para isso, é necessário solicitar um intérprete durante o ato da inscrição.

O processo seletivo será realizado por meio da leitura dos minicurrículos. Também serão levados em conta critérios de gênero e cor. Pessoas pretas e/ou trans terão prioridade no momento de escolha.

As aulas estão previstas para acontecer entre 22 e 26 de novembro, durante a tarde. Conteúdo será virtual e terá transmissão em link disponibilizado para os participantes.

A ministrante de “Ecossystema” será Sy Gomes Barbosa, uma multiartista que atua como artista visual, cantora, compositora e produtora cultural. Ela, que é cearense, travesti e negra, já criou projetos como “Me vejam de longe: Outdoor Travesti”, “Brotam no Rosto”, “Centro de Gravidade” e “Travestis são como plantas”.

Ecossystema

Quando: inscrições até domingo, 14 de novembro; percurso formativo acontecerá de 22 a 26 de novembro, das 13h às 17 horas

Onde: no formulário on-line do Google ou no site do Dragão do Mar



