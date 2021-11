Oscar 2022: 'Deserto Particular' tem novo trailer divulgado

Depois de estrear no Festival de Veneza deste ano – de onde saiu premiado por voto popular – e de passar pela 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, o longa "Deserto Particular", que representa o Brasil na disputa por uma indicação na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2022, estreia no País em 25 de novembro. A produção teve novo trailer divulgado nesta terça, 9. A 94ª cerimônia do Oscar irá ocorrer em 27 de março de 2022.

Dirigido pelo cineasta Aly Muritiba, baiano radicado no Paraná, o filme acompanha um policial (Antonio Saboia) em crise, afastado do trabalho após um erro e cuidando do pai doente, que decide largar tudo e partir para a Bahia em busca de Sara, com quem se corresponde virtualmente.

Com roteiro escrito por Aly e Henrique dos Santos, "Deserto Particular" tem no elenco Antonio Saboia, Pedro Fasanaro e Thomas Aquino. Antes de estrear comercialmente, o longa ainda será exibido nesta sexta, 12, no Festival Mix Brasil, em São Paulo.

Confira trailer:

