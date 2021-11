Discovery+ chega hoje ao Brasil: veja preços e promoções do streaming

O streaming Discovery+ estreou hoje, terça-feira, 9, no Brasil. O serviço já está disponível para assinatura, com planos mensal e anual, além de promoções associadas à operadora Claro e à plataforma Globoplay; veja preços e detalhes

A plataforma de streaming Discovery+ estreou hoje, terça-feira, 9, e já está disponível para assinatura. Como promoção de lançamento, compradores do plano anual têm 25% de desconto no valor total, enquanto clientes da operadora Claro podem aproveitar o catálogo gratuitamente até dezembro.

Discovery+: quanto custa a assinatura?

O plano mensal do Discovery+, com sete dias grátis, custa R$ 21,90. Já o plano anual cobra 12 parcelas de R$ 16,24 (R$ 194,88 ao todo) para quem assiná-lo até o dia 8 de dezembro. Após essa data, o valor total subirá para R$ 226,80. A modalidade anual não permite o cancelamento do serviço antes do prazo.

Discovery+: onde posso acessar?

Ambos os planos oferecem até cinco perfis individuais e até quatro transmissões simultâneas. O Discovery+ está disponível para navegadores, smartphones com Android ou iOS, smart TVs, Android TV, Roku, Chromecast, Apple TV e Amazon Fire TV.

Discovery+: gratuidade para clientes Claro

Para promover seu lançamento no Brasil, o Discovery+ firmou uma parceria com a operadora Claro. Até 8 de dezembro, clientes Claro com celular pós-pago, banda larga, TV por assinatura ou Claro TV Box podem acessar o streaming sem pagamento adicional.

Para aproveitar, é necessário se registrar no site do Discovery+ usando os dados de login da área do cliente da Claro. Quem tem Claro TV Box podem assistir ao catálogo do streaming da Discovery através do canal 834.

Discovery+: combo com Globoplay

Outra parceria estabelecida pelo Discovery+ foi com o streaming Globoplay, do Grupo Globo. Um combo com acesso a ambos serviços estará disponível para contratação a partir do dia 17 de novembro por R$ 34,90 por mês. O combo dos dois streamings pode significar economia, visto que apenas o Globoplay custa R$ 22,90 por mês.

Discovery+: quais os principais conteúdos?

Associado à WarnerMedia, o Discovery+ estreou nos Estados Unidos no início deste ano e tem como diferencial, em comparação a outros streamings, o conteúdo de não-ficção, principalmente reality shows, programas de variedades e documentários. Seu catálogo inclui mais de 50 mil obras dos canais Discovery Channel, Kids, Home & Health, TLC, Animal Planet, ID, Discovery Turbo, Science, Food Network e HGTV, para além de programação exclusiva do streaming.



