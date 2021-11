Giulia Be é internada após bater a cabeça; cantora já está em casa

A cantora e compositora Giulia Be bateu a cabeça em um acidente doméstico e passou o final de semana internada em hospital de São Paulo. As informações foram divulgadas por sua assessoria, por meio de canal oficial no Instagram.

“Comunicamos que no dia 05/11/2021, a cantora Giulia Be deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, por motivos de doença neurológica resultante de perda súbita da consciência seguida por trauma cranioencefálico, com contusão cerebral”, indicou o comunicado.

“Pedimos encarecidamente a todos os fãs e amigos que transmitam em suas redes sociais todo carinho, afeto e melhorias a quem amamos imensamente”, continuou.

Na legenda, a equipe disse que a artista já estava bem e se recuperando da situação em casa. “A cantora está em repouso e, ao longo da semana, dará continuidade ao seu trabalho audiovisual. Continuem mandando energias positivas”.

Desde o acidente, Giulia Be ainda não fez publicações em seu perfil oficial no Instagram. As informações estão sendo divulgadas por meio de sua central de fãs.



