Bienal do Livro do Ceará é oficialmente adiada para 2022

Previsto inicialmente para o primeiro semestre deste ano, o principal evento de literatura do Estado ocorrerá no ano que vem, em data a ser definida. Secult deve iniciar programação "pré-Bienal" ainda em 2021

A próxima edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará, conforme informa a Secretaria da Cultura do Ceará ao Vida&Arte, será realizada em 2022, em data a ser definida. Com a edição mais recente ocorrida em 2019, o evento aconteceria novamente em 2021, mas o cenário de pandemia suspendeu os planos. No início deste ano, o titular da Secult Fabiano Piúba chegou a mencionar ao V&A uma "avaliação de condições" de realizar a Bienal até o final de 2021, mas agora a decisão de adiamento do evento para 2022 é oficial.

Após demanda do Vida&Arte acerca do planejamento da Bienal e da realização do evento ainda em 2021 ou somente em 2022, a Secult informou por nota que "a incerteza dos cenários" deste ano levou ao adiamento do evento para o ano que vem.

"A Bienal é um evento de grandes proporções que exige um maior tempo de planejamento e de produção, a incerteza dos cenários ao longo do ano 2021 fez com que a Secult tomasse a decisão de adiar a Bienal para o ano de 2022", informou a pasta.

A secretaria adiantou, ainda, que irá promover atividades "pré-Bienal" em parceria com a Biblioteca Pública Estadual do Ceará. As programações terão início, conforme a nota, ainda em 2021.

O texto da Secult também confirma a equipe curatorial da Bienal anteriormente divulgada, formada pelo poeta e produtor cultural Talles Azigon, a escritora e cronista do V&A Tércia Montenegro e a escritora mineira Conceição Evaristo. A temática, segundo a pasta, será "diversidade".

Quando falou com o Vida&Arte em fevereiro de 2021, Fabiano havia opinado, "em visão pessoal", que a Bienal provavelmente seria adiada para o ano que vem. Na ocasião, o secretário ainda descartou realização on-line. Detalhes sobre o formato do evento em 2022, bem como data e maiores informações, serão divulgados futuramente.



Confira nota da Secult na íntegra:

"Em decorrência do contexto da pandemia, a Secult não irá realizar a Bienal Internacional do Livro este ano. A Bienal é um evento de grandes proporções que exige um maior tempo de planejamento e de produção, a incerteza dos cenários ao longo do ano 2021 fez com que a Secult tomasse a decisão de adiar a Bienal para o ano de 2022.

Em parceria com a BECE, a Secult irá realizar, com início ainda este ano, algumas atividades e programações da Pré-Bienal Internacional do Livro.

Há o planejamento para realização da Bienal Internacional do Livro em 2022. A Secult ainda está avaliando a data de realização, em decorrência do contexto da pandemia. O que podemos antecipar é a temática DIVERSIDADE e a Curadoria Talles Azigon, Tércia Montenegro e Conceição Evaristo

Secult Ceará"

