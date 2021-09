Rafa Martins, do Selvagens à Procura de Lei, lança single em trabalho solo

Biodança, reiki, constelação familiar e massoterapia: essas são algumas das práticas que estarão disponíveis a partir de outubro nas aulas do curso “Teatro Terapia”. Iniciativa da Teatro Acontece - Escola Terapêutica de Teatro, o curso está com inscrições abertas e busca trazer bem-estar e saúde mental aos seus participantes a partir da união entre a arte da atuação e terapias integrativas. As vagas são limitadas.

Com duração de seis meses e ofertado presencialmente, o curso é endereçado ao público geral, desde que os interessados tenham mais de 15 anos. As atividades serão iniciadas em outubro, com divisão em duas turmas. Não é necessário ter formação na área; O requisito é “estar em busca do autoconhecimento”, como afirma Almeida Jr, diretor da companhia Teatro Acontece.

O curso será aplicado em um novo momento para a companhia: antes “Teatro Acontece - Escola Livre de Teatro”, o espaço se tornou recentemente “Teatro Acontece - Escola Terapêutica de Teatro”. A mudança, segundo o diretor Almeida Jr, acompanhou o processo de “reviravolta” causado pela pandemia, que, em sua visão, trouxe à tona “a necessidade das pessoas voltarem a olhar para si” e de desenvolverem o autocuidado.

Para Almeida Jr, a pandemia atingiu negativamente a todos, e várias pessoas passaram a ter depressão, “medo social” e “falta de perspectiva de vida futura”. Nesse sentido, surge o Teatro Terapia para ajudá-las a “se encontrarem”. “Nós já conseguimos transformar muitas vidas só por meio do teatro aqui na escola. Imagina, então, juntar essa força do teatro com a força das terapias integrativas, como isso reverberaria na vida dessas pessoas?”, comenta o diretor.

Ele acrescenta: “O intuito maior do curso é auxiliar os participantes a se encontrarem enquanto seres humanos, a se descobrirem e a olharem mais para si do que para fora”. Especialista em constelação familiar, mestre reiki e também com experiência como facilitador de biodança, Almeida Jr será auxiliado também por outros profissionais para trabalhar as terapias integrativas. O “leque de opções” do curso reforçará a “ajuda nas curas mentais, corporais e espirituais” de seus participantes.

Com o retorno gradual às atividades presenciais, Almeida Jr comenta sobre “a necessidade urgente de sentir a energia das pessoas de perto”. Em sua visão, o curso é ideal àqueles que sentem que precisam melhorar enquanto seres humanos e àqueles “que sentem dores dentro de si que não conseguem curar”. Os processos vividos no Teatro Terapia também servirão para a pesquisa de mestrado do diretor, que deseja “levar essas experiências para a academia”.

Práticas Integrativas e Complementares

O Teatro Terapia inclui em seu percurso Práticas Integrativas e Complementares (Pics) disponibilizadas pelo Ministério da Saúde. Essas ações funcionam como tratamentos que usam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais. Com isso, busca-se prevenir diversas doenças, entre elas a depressão. Vale ressaltar que as Pics não substituem o tratamento tradicional. Elas agem, portanto, como um complemento.

Entre as Pics disponíveis no curso estão biodança, constelação familiar e reiki. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a biodança promove vivências integradoras por meio da música, do canto, da dança e de atividades em grupo, buscando, assim, restabelecer “o equilíbrio afetivo e a renovação orgânica”.

Na constelação familiar, busca-se reconhecer a origem dos problemas trazidos pelo participante, assim como o que “está encoberto nas relações familiares” para encontrar “a ordem, o pertencimento e o equilíbrio”. O reiki é uma prática terapêutica que usa a “imposição das mãos para canalização da energia vital” com o objetivo de promover o equilíbrio energético. Além das ações citadas acima, haverá, no curso, as modalidades de massoterapia, thetahealing, uso de ervas medicinais e outros.



Curso Teatro Terapia

Quando: Curso promovido a partir de outubro; Duração de seis meses

Inscrições: linktr.ee/ciateatralacontece

Onde: Teatro Acontece - Escola Terapêutica de Teatro (Rua João Tomé, 640 - Monte Castelo)

Mais info: @ciateatralacontece no Instagram



Tags