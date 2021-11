Circula Ceará: projeto leva cultura para 15 municípios até maio de 2022

Em busca de potencializar a descentralização da arte e da cultura no Ceará, um projeto da Secretaria da Cultura do Estado em parceria com a Fundação Nacional das Artes (Funarte) irá promover sete meses de circulações gratuitas e abertas de grupos e artistas de teatro, música, dança, circo, cultura popular, fotografia, literatura e arte urbana por 15 cidades cearenses. É o Circula Ceará, que terá abertura nesta terça, 9, às 18 horas, em Canindé. A iniciativa segue em atividades até maio de 2022. Serão 141 grupos e artistas beneficiados, bem como as populações de Canindé, Pacoti, Sobral, Horizonte, Russas, Icapuí, Crateús, Tauá, Itapipoca, Camocim, Viçosa do Ceará, Quixadá, Limoeiro do Norte, Icó e Juazeiro do Norte.

Os trabalhos do Circula Ceará começam em Canindé, que recebe ações do projeto entre os dias 9 e 13 deste mês. A abertura oficial será na noite do dia 9, mas oficinas já serão realizadas ao longo do dia. Em seguida, a circulação irá para Pacoti (23 a 27 de novembro), Sobral (30 de novembro a 4 de dezembro) e Horizonte (14 a 18 de dezembro). O calendário das atividades de 2022, dos demais 11 municípios, será divulgado posteriormente.

Atingindo 14 macrorregiões do Estado, o projeto irá possibilitar circulação para um total de 20 grupos de teatro, 25 de música, 20 de dança, 18 de circo, 18 de cultura popular e tradicional, 5 exposições fotográficas, 5 projetos de intervenção urbana, 15 oficinas de acessibilidade cultural e 15 rodas de conversa com autores cearenses.

“Um projeto que vai acontecer em vários municípios, com a preocupação de descentralizar, está democratizando a arte. Isso é fundamental para apreciação, formação e fortalecimento do contato e vínculo entre artista e público, e também de intercâmbios na região”, destaca Cristiano Castro, do coletivo Bricoleiros.



O grupo irá apresentar o espetáculo “Criaturas de Papel” e, ainda, facilitar oficina de animação de marionetes com varas transversais, especialidade dos artistas. “O evento está levando informações sobre o trabalho artístico, como funciona a arte, o treinamento dos artistas, as pesquisas”, ressalta Cristiano.

“O Circula Ceará vem no momento certo, para trazer uma grande alegria pra todos nós artistas e ao público em geral. Ele está proporcionando o reencontro entre os artistas e o reencontro dos artistas com o público. Para nós, isso tem um significado enorme”, celebra.



Canindé recebe ainda uma oficina de acessibilidade atitudinal sobre uso de jogos teatrais no processo de inclusão e permanência de pessoas com deficiência em espaços culturais, com Paulo Fungulane, que ocorre de terça, 9, à sexta, 12, sempre de 8 às 12 horas; e uma oficina de cianotipia com a fotógrafa Marieta Rios, entre outras atividades.







Entre outros destaques da programação em Canindé, estão o artista visual Charles Lessa – que realiza a intervenção urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas" no Muro do CNEC Centro Educacional Cenecista São Francisco ao longo dos dias de circulação –, o cantor e compositor Pingo de Fortaleza - que apresenta na Praça da Igreja o show "Relicário de Canções" na quinta, 11 – e o grupo Nós de Dança - que traz sábado, 13, o espetáculo "Experimento Sem Corpo" ao Teatro Frei Venâncio.

Além da parceria entre Secult e Funarte, o Circula Ceará - realizado pela Assum Preto Produções - tem ainda o apoio das prefeituras dos municípios selecionados, da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e do Conselho Estadual dos Dirigentes de Cultura (Dicultura).



O coletivo Bricoleiros participa da circulação de estreia do projeto, em Canindé (Foto: Sol Coelho / divulgação)



Junto das apresentações e ações culturais, a iniciativa contará com série de ações institucionais promovidas pela Secult, como os encontros dos Sistemas Setoriais Estaduais e dos Dirigentes Municipais de Cultura.



“É um projeto que se dá numa instância também fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura e dos sistemas municipais, fomentando artes, grupos e artistas do nosso Estado”, destaca o secretário da Cultura do Ceará Fabiano Piúba.

Circula Ceará

Quando: abertura nesta terça, 9 de novembro, às 18 horas; circulação até maio de 2022

Onde: cerimônia oficial no Teatro Frei Venâncio (Canindé); circulação em mais 14 cidades

Mais informações: confira programação e calendário em www.secult.ce.gov.br, @secultceara e @circulace

Confira programação completa em Canindé

9 DE NOVEMBRO (Terça)

8 horas - Intervenção Urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas", com Charles Lessa

Onde: Muro do CNEC (Centro Educacional Cenecista São Francisco)

8 às 12 horas - Oficina "Uso dos jogos teatrais no processo de inclusão e permanência das pessoas

com deficiência nos espaços culturais", com Paulo Fungulane

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres



18 horas - Abertura Oficial

Onde: Teatro Frei Venâncio

19 horas - Exposição "Para Meu Pai, Memórias Contra O Esquecimento

Onde: Entrada do Teatro Frei Venâncio



10 DE NOVEMBRO (Quarta)

8 horas - Intervenção Urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas", com Charles Lessa

Onde: Muro do CNEC (Centro Educacional Cenecista São Francisco)

8 às 12 horas - Oficina de Cianotipia com Marieta Rios

Onde: Centro Cultural AAACC (Centro Cultural da Associação dos Artesãos de Arte e Cultura de

Canindé)

8 às 12 horas - Oficina "Uso dos jogos teatrais no processo de inclusão e permanência das pessoas

com deficiência nos espaços culturais", com Paulo Fungulane

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

Meia-noite - Intervenção urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas", de Charles Lessa

Onde: Muro do CNEC (Centro Educacional Cenecista São Francisco)

11 DE NOVEMBRO (Quinta)

8 horas - Intervenção Urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas", com Charles Lessa

Onde: Muro do CNEC (Centro Educacional Cenecista São Francisco)

8 às 12 horas - Oficina "Uso dos jogos teatrais no processo de inclusão e permanência das pessoas

com deficiência nos espaços culturais", com Paulo Fungulane

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

14 horas - Roda de Conversa com o Grupo de Reisado Boi da Capivara e Pingo de Fortaleza

Onde: Centro Cultural AAACC (Centro Cultural da Associação dos Artesãos de Arte e Cultura de

Canindé)

15 horas - Ensaio aberto | Desmontagem de "E o que resta sou eu", da Cia de Itapajé com Cleber Alves e

Filipe Evans

Onde: Cine Teatro da Praça dos Mestres

18 horas - Espetáculo + roda de conversa "E o que resta sou eu", da Cia de Itapajé com Cléber Alves e

Filipe Evans

Onde: Cine Teatro da Praça dos Mestres

19 horas - Espetáculo "Criaturas De Papel", do Grupo Bricoleiros

Onde: Teatro Frei Venâncio

19h30 - Cortejo e Espetáculo do Grupo de Reisado Boi da Capivara

Onde: Praça da Igreja

21h - Show "Relicário de Canções", com Pingo de Fortaleza

Onde: Praça da Igreja

12 DE NOVEMBRO (Sexta)

8 horas - Intervenção Urbana "Saudade Poderia Ser o Nome de Todas Elas", com Charles Lessa

Onde: Muro do CNEC (Centro Educacional Cenecista São Francisco)

8h às 12h - Oficina "Animação de Marionetes com Varas Transversais" com Grupo Bricoleiros

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

8 às 12 horas - Oficina "Uso dos jogos teatrais no processo de inclusão e permanência das pessoas

com deficiência nos espaços culturais", com Paulo Fungulane

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

17 horas - Contação Lendas da Minha Terra

Onde: Biblioteca Municipal Cruz Filho

19 horas - Trupe do Palhaço Baratinha

Onde: Praça da Igreja Nossa Senhora das Dores

20 horas - Grupo Flor do Sertão

Onde: Praça da Igreja

20h30min - Grupo Negaça de Capoeira

Onde: Praça da Igreja

21 horas - A Queda, de Conzê Urban Dance

Onde: Praça da Igreja

13 DE NOVEMBRO (Sábado)

8 às 12 horas - Oficina "O riso e suas vertentes dentro da palhaçaria clássica", com a Trupe

do palhaço Baratinha

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

8 às 12 horas - Oficina "Corpo Circular e as questões da presença | Experimento Sem Corpo", com o grupo Nós de Dança

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

15 horas - Ensaio aberto|Desmontagem "Da pesquisa a encenação e a desconstrução da cena", com Sidney Malveira

Onde: Cine Teatro da Praça dos Mestres

16 horas - Ensaio aberto|Desmontagem da obra "Experimento Sem Corpo", com o grupo Nós de Dança

Onde: Teatro Frei Venâncio

17 horas - Workshop "A hora do show",com a banda Darkside

Onde: Sala Multiuso da Praça dos Mestres

18 horas - Espetáculo "Annonimos", com Sidney Malveira

Onde: Cine Teatro da Praça dos Mestres

19 horas - Espetáculo "Experimento Sem Corpo", do grupo Nós de Dança

Onde: Teatro Frei Venâncio

20 horas - Show Banda De-H

Onde: Praça dos Mestres

21 horas - Show da Banda Darkside

Onde: Praça dos Mestres

