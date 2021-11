"Titane": vencedor do Festival de Cannes estreia em janeiro na Mubi

Misturando horror, drama familiar, carros tunados, violência e sexo, o longa francês "Titane", dirigido pela cineasta Julia Ducournau, estreia no Brasil oficialmente em 28 de janeiro de 2022 direto na plataforma Mubi, que detém os direitos de exibição da obra no País. O filme foi o grande vencedor do Festival de Cannes deste ano – sendo somente o segundo dirigido por uma mulher a ganhar a Palma de Ouro na história do evento – e, ainda, representará a França na disputa por uma vaga na corrida do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Com trama marcada por mistérios, "Titane" acompanha uma série de crimes violentos inexplicáveis que ocorrem numa região francesa e a ligação deles com o reencontro de um pai com seu filho desaparecido há 10 anos.

A obra é protagonizada pela atriz Agathe Rousselle e pelo ator Vincent Lindon, contando ainda com Laïs Salameh e Garance Marillier no elenco. Este é somente o segundo longa da diretora Julia Ducornau, que estreou em 2016 com o terror "Raw", sobre uma adolescente que desenvolve apetite por carne humana.

No Vida&Arte, o crítico e programador do Cinema do Dragão Pedro Azevedo atentou a elementos como a "exploração gráfica dos corpos dilacerados" e a "violência explícita" da produção.

A Mubi é uma plataforma de streaming que destaca obras independentes, clássicas e descobertas do cinema. No Brasil, a plataforma adquiriu ao longo de 2021 os direitos de diversos filmes aguardados por cinéfilos, como "Memoria", do tailandês Apichatpong Weerasethakul; "Annette", de Leos Carax, com Adam Driver e Marion Cotillard; e "Lamb", longa de horror islandês sobre um casal que não consegue ter filhos e se liga afetivamente a um carneiro.

Titane

Quando: estreia em 28 de janeiro de 2022

Onde: Mubi

