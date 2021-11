"Caça Joia": Mateus Fazeno Rock participa de programa do Canal Futura

"Simbora descobrir novas pérolas preciosas da música independente brasileira!". É este o convite do novo programa do Canal Futura, "Caça Joia", comandado pelo músico China Ina. A produção estreia nesta sexta, 5, às 21h15, e também estará disponível na plataforma Globoplay. Focando em apresentar ao público novos artistas do País, o programa terá participação do cearense Mateus Fazeno Rock.

Em cada um dos 13 episódios de 15 minutos, "Caça Joia" apresenta ao público um novo nome da música brasileira, apostando nas diversidades de sotaques, rostos e vivências. A busca por cada talento convidado partiu das redes sociais e uma curadoria escolheu aqueles que compõem a produção.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mateus Fazeno Rock (@mateusfazenorock)

Mateus Fazeno Rock lançou em 2020 o disco de estreia, "Rolê nas Ruínas", que foi capa do Vida&Arte em maio daquele ano. Em 2021, ele entrou em financiamento coletivo para o segundo álbum, "Jesus Ñ Voltará". Construindo o que define como "rock de favela", o artista se inspira em e mistura punk, grunge, funk, reggae e outras referências musicais.

Relembre | Conheça Mateus Fazeno Rock, músico cearense que lança o álbum "Rolê nas Ruínas"

Nos episódios, cada artista conversa com o apresentador, apresenta um clipe e ainda divide dicas de obras culturais. Há, ainda, a participação de convidados - de artistas como Céu, Tulipa Ruiz e Max B.O a nomes do mercado como Gutie, curador do festival Recbeat, e Zé Ricardo, curador do Palco Sunset do Rock in Rio. A intenção é estimular redes de contatos para os artistas independentes.

"Caça Joia" ainda atuou em termos de mentorias para os convidados, incluindo formações de práticas de gestão e direitos autorais. Além do programa de TV, a produção se desdobra em episódios de podcasts que trazem mais tempo de entrevista com cada artista.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CHINA INA (@chinaina)

Caça Joia

Quando: estreia nesta sexta, 5, às 21h15, com episódios novos semanalmente. Reprises aos domingos, às 9 horas; terças, às 12 horas; e quintas, às 18 horas

Onde: Canal Futura, na TV; Globoplay e Canais Globo, no streaming

