Evento celebra a cultura e a memória do povo da Chapada do Araripe

A cultura e a memória da comunidade da Chapada do Araripe é celebrada em um evento híbrido, com programação presencial e online, entre hoje, 5, e amanhã, 6. O “Encontro dos povos da Chapada do Araripe” busca promover uma discussão sobre a extensa variedade de manifestações artísticas e culturais originárias da região do Cariri.

O evento acontece presencialmente nos espaços da ONG BEATOS e também será transmitido pelo canal do YouTube da instituição. Nos dois dias de programação, envolve diálogos e vivências de cinco grupos focais: Remanescentes Indígenas, Saberes Campesinos, Mundo dos Beatos, Tradição Cultural e Ancestralidades Africanas.

A primeira noite promove a memória da cultura dos povos indígenas do Cariri e a organização dos remanescentes, além de dialogar com vivências culturais dos campesinos da região. Já no segundo dia, a ancestralidade africana e a misticidades dos beatos, rezadores e parteiras da região são destaque. “Esse evento tem o intuito de trazer para as pessoas um lugar onde elas possam se manifestar livremente”, explica o organizador do encontro, Davi Oliveira, que também é um dos diretores da ONG Beatos.

Em quase duas décadas de atuação, a Beatos - Base Educultural de Ação e Trabalho de Organização Social - se define como “um espaço coletivo com ações integradas voltadas aos saberes de tradição oral, à troca de ideias e à pesquisa”.

Um dos mais recentes membros da diretoria da instituição, Davi comenta que “todo trabalho da BEATOS é em prol da preservação da memória desses povos, que compõem o que de fato somos em nossas raízes de origem”. A instituição realiza o encontro como parte de um extenso programa de reinauguração e reestruturação de seus espaços, ação fomentada pela Lei Aldir Blanc.

Entusiasmado, Carlos Eduardo, produtor do evento, fala que espera um público bom e convida a todos para conferir um “leque de alto conhecimento de pessoas do Cariri" que integra a programação do evento. Por sua vez, Davi também menciona o apoio da comunidade local, o que torna a ONG uma centro de referência da cultura da região.

O “Encontro dos Povos da Chapada do Araripe” acontece presencialmente no espaço da ONG Beatos e virtualmente através do YouTube da instituição. O evento será registrado em um livro após sua realização com o diretor da ONG Davi Oliveira comenta em entrevista ao O POVO. A entrada é gratuita.

Programação completa

sexta-feira, 5

18 horas - Remanescentes Indígenas: Wanda Kariri e Joedson Kariri;

19h45min - Saberes Campesinos: Agricultor Ronaldo, Mestra Zulene Galdino e Verônica Isidório;

21horas - Espetáculo "A Sacerdotisa" (Shanadú - Ateliê Escola);

sábado, 6

14 horas - Mundo dos Beatos: Dona Raimunda e Mestre Joaquim Môco;

15h30min -Tradição Popular: Jean Alex e Mestre Antônio (Reisado dos Irmãos);

17 horas - Ancestralidades Africanas: Maria de Tiê e Mãe Brígida;

19 horas - Coco do Quilombo de Porteiras (Mestra Maria de Tiê).

Encontro dos Povos da Chapada do Araripe

Quando: 05/11 a partir das 18h e 06/11 a partir das 14hs

Onde: Canal YouTube ONG Beatos e ONG Beatos (rua Cícero Alves de Souza, 182 - Zacarias Gonçalves, Crato)

Maiores informações: no perfil do Instagram @ongbeatosoficial

Entrada Gratuita



