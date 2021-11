Globoplay: veja os lançamentos de filmes, novelas e séries em novembro

O Globoplay divulgou todos os títulos que estarão disponíveis em seu catálogo em novembro. Um dos destaques é “Cabeça de Nêgo”, dirigido pelo cearense Déo Cardoso, que estreia no dia 20.

A história mostra Saulo, um adolescente que tenta trazer mudanças para sua escola depois de ler um livro dos Panteras Negras, organização urbana e política que surgiu nos Estados Unidos, na década de 1960, em prol da luta pelos direitos dos afro-americanos.

Ele, porém, enfrenta conflitos com colegas e professores por causa da tentativa de transformação. Ao reagir a um insulto racista, é expulso da escola, mas decide permanecer no local e mostrar a precariedade da instituição nas redes sociais. Sua imposição gera uma mobilização entre os estudantes.

Também haverá “O Silêncio na Chuva”, de Daniel Filho. Dois policiais investigam o assassinato de um executivo que foi morto a tiros no banco de seu carro. A investigação, entretanto, toma um rumo inesperado após os envolvidos do caso desaparecerem de forma misteriosa.

A obra é uma adaptação do romance policial homônimo de Luiz Alfredo Garcia-Roza. No elenco, estão Lázaro Ramos, Cláudia Abreu, Thalita Carauta, Mayana Neiva e Otávio Muller.

Entre as novelas que chegarão ao catálogo, está “A Usurpadora”. A produção mexicana acompanha duas mulheres idênticas que se encontram e decidem trocar de lugar. Paola é uma mulher egoísta, que está cansada de sua vida de mãe e esposa. Já Paulina é uma jovem solitária, que se apaixona pelo marido da outra protagonista.

A plataforma de streaming da Globo também adiciona todos os filmes da saga “Crepúsculo”, além das novas temporadas de “Doctor Who” e “Grey’s Anatomy”.

Globoplay em novembro

02/11

- Heroes

03/11

- Verdades Secretas II (parte 2)

08/11

- Bebês a Bordo

10/11

- Márcio Donato: Eu Odeio Viver

13/11

- O Silêncio da Chuva

17/11

- Verdades Secretas II (parte 3)

20/11

- Cabeça de Nêgo

22/11

- Cama de Gato

27/11

- Crepúsculo

- A Saga Crepúsculo: Lua Nova

- A Saga Crepúsculo: Eclipse

- A Saga Crepúsculo: Amanhecer (parte 1)

- A Saga Crepúsculo: Amanhecer (parte 2)

Sem data confirmada

- Buff, A Caça-Vampiros

- Doctor Who (temporada 13)

- Grey’s Anatomy (temporada 17)

- Mistérios do Detetive Murdoch

- O Último Navio

- A Usurpadora

- Ana Bolena: A Rainha

- Havaía Cinco-0

- The Equalizer

- A Princesa da Rua

- Sem Medo da Verdade (temporada 3)



