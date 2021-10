Lollapalooza Brasil 2022: veja tudo o que se sabe sobre o festival

21:50 | Out. 25, 2021

Após ser adiado devido à pandemia, o Lollapalooza está marcado para acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022; line-up do festival sai na próxima quinta, 28. Confira local, data de line-up, valores e como comprar o ingresso de um dos principais festivais de música do mundo

O Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do mundo, começou a contagem regressiva para a sua edição no Brasil, remarcada para março de 2022. Anteriormente, o evento iria acontecer em abril de 2020, mas foi adiado devido à pandemia de Covid-19. O festival já passou por três mudanças na data.

No evento, os artistas irão se dividir em quatro palcos e, a cada dia, o festival contará com cerca de 10 horas de shows. Além disso, o Lollapalooza tem como marca registrada estilos musicais que vão desde música alternativa até hip-hop. Confira os dias que acontece, a data de divulgação do line-up, valores dos ingressos e demais informações.

Lollapalooza Brasil 2022: quando e onde será?

Após três mudanças de data devido à pandemia, o Lollapalooza está confirmado para acontecer nos dias 25, 26 e 27 de março de 2022, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Lollapalooza Brasil 2022: quando serão divulgadas as atrações?

A organização do festival informou hoje, segunda-feira (25/10), que o line-up do Lollapalooza Brasil 2022 será confirmado na próxima quinta-feira, 28 de outubro (28/10). Entre os principais nomes especulados para sair na lista oficial, estão a banda Green Day e o rapper Travis Scott.

Além disso, antes de ser adiado devido à pandemia, o festival estava marcado para acontecer em abril de 2020 e possuía entre as atrações confirmadas nomes como Guns N’ Roses, The Strokes, Lana Del Rey, Rita Ora e Pabllo Vittar.

Lollapalooza Brasil 2022: quanto custa o ingresso?

Desde que foi remarcado, o festival ainda não divulgou oficialmente se irá manter o valor cobrado anteriormente ou se haverá mudanças no preço. Em 2020, os ingressos custavam a partir de R$ 360. A grande novidade da edição foi um novo tipo de ingresso, o Lolla Double, que valia para dois dias de festival, no valor de R$ 750 para meia-entrada, R$ 850, para entrada social, e R$ 1500, para inteira.



Lollapalooza Brasil 2022: como e onde comprar o ingresso?

Os ingressos para o Lollapalooza Brasil poderão ser comprados pela Internet através do site Tickets For Fun, sendo incluso taxa de conveniência e entrega, com bilheteria oficial, que até então está fechada conforme decreto Nº 64881/2020, além de pontos de vendas estratégicos, que ainda serão divulgados.

O Lollapalooza valida meia-entrada de acordo com a Lei Federal 12.852 e 12.933 de 2013 para estudantes, jovens de baixa renda, pessoas com deficiências (e um acompanhante) e idosos. No caso dos estudantes, será necessário apresentar a Carteira de Identificação Estudantil – CIE.

