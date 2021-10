Jão anuncia datas da "Turnê Pirata" para 2022; Fortaleza está na lista

O cantor vem à capital cearense em abril de 2022 para divulgar as músicas do álbum "Pirata", lançado no dia 19 de outubro

Na quinta-feira, 21, o cantor Jão anunciou, por meio das redes sociais, as primeiras datas da “Turnê Pirata”. Fortaleza está entre as nove cidades divulgadas no encarte da turnê e recebe o show do artista no dia 2 de abril de 2022 na barraca Santa Praia. As apresentações também estão confirmadas nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Ribeirão Preto, Goiânia, Brasília, Porto Alegre e Curitiba.

O terceiro álbum de estúdio do artista, intitulado “Pirata”, foi lançado na noite de terça-feira, 19. Jão assina a composição e produção de todas as faixas do projeto que conta, ainda, com a participação de Pedro Tófani e dos produtores Zebu e Paul Ralphes. Duas músicas do recente trabalho foram escolhidas para ganharem videoclipes. A faixa “Coringa” teve vídeo lançado no YouTube em fevereiro de 2021 e a canção “Não Te Amo" ganhou clipe na quarta-feira, 20.

Confira o clipe de "Não te amo":

O tema central do novo álbum é a liberdade, segundo Jão. Ao longo das 11 faixas, o artista fala sobre amor, sexo, descobertas, despedidas e também sobre todos os meninos e meninas que já amou. “Ele é sobre a liberdade, mas ele é muito sobre quem eu quero ser e quem eu almejo ser. É um lugar que eu quero alcançar — e a simbologia do 'Pirata' significa isso”, completa o artista.

O último álbum do cantor foi “Anti-herói”, lançado em 2019. O trabalho rendeu ao cantor uma turnê nacional nas principais casas de show do Brasil. O show realizado em Fortaleza aconteceu no dia 17 de janeiro de 2020 no Teatro RioMar Fortaleza.

Relembre a trajetória de Jão

Em 2018, o artista lançou seu primeiro álbum, intitulado “Lobos”, iniciou sua primeira turnê nacional e integrou a lista da Rolling Stone de melhores lançamentos daquele ano. No final de 2019, Jão lançou seu segundo disco, “Anti-herói”, conseguindo o posto de quarta melhor estreia para um álbum pop na plataforma de streaming Spotify. Com o lançamento, o cantor realizou diversos shows ao redor do País, incluindo festivais de música como Lollapalooza (SP), Planeta Atlântida (RS) e Planeta Brasil (MG). (Camila Magalhães/ Especial para O POVO)

Serviço:

Jão - Turnê Pirata

Quando: 2 de abril de 2022, às 20 horas

Onde: Barraca Santa Praia (av. Clóvis Arrais Maia, 3343 - Antonio Diogo)

Quanto: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Vendas: Ingresso Digital

