Giro das Artes promove programação híbrida com teatro, música e dança

Segunda edição do festival ocorre presencialmente entre 27 a 31 de outubro, no Cineteatro São Luiz, e virtualmente entre 5 e 7 de novembro

Ao longo do período mais crítico da pandemia, quando o isolamento rígido se impôs como necessidade, o contato com diferentes espaços e produções artísticas passou a ser mediado pelas telas. Com o avanço da vacinação e os números positivos, diversos eventos e locais vêm retomando as programações presenciais ou apostando em modelo híbrido, como é o caso do 2º Giro das Artes. Festival multilinguagens realizado pela Quitanda Soluções Criativas e o Instituto BR, o evento reúne espetáculos presenciais no Cineteatro São Luiz entre os dias 27 e 31 de outubro, com exibição no YouTube de 5 a 7 de novembro.

Seguindo os protocolos sanitários vigentes estabelecidos pelo Governo do Ceará por meio de decreto, a parte presencial da programação terá abertura marcada nesta quarta, 27, pela montagem do espetáculo teatral "Há uma festa sem começo que não termina com o fim”, do Pavilhão da Magnólia. Os ingressos para a sessão já estão esgotados.

Para o restante da programação, 301 lugares do Cineteatro serão disponibilizados gratuitamente ao público, com acesso por ordem de chegada e abertura uma hora antes do início da apresentação do dia. É necessário portar documento de identidade para pegar um ingresso.

Já na quinta, 28, e na sexta, 29, o Cineteatro recebe o espetáculo de dança "Zabumba", dirigido por Andreia Pires. Elaborando visões da cultura popular a partir da dança, a obra é encenada por Andreia, Aline Monteiro, Sarah Escudeiro, Larissa Góes, Rafael Abreu, Pedro Madeira, Igor Ribeiro e Iury Batista, com parceria da artista portuguesa Márcia Lança.

No fim de semana, o encerramento das programações presenciais desta edição se dará com duas apresentações do espetáculo musical “Cearás do Amanhã”. Concebida e dirigida por Claudio Mendes, a produção une artistas e projetos já reconhecidos no Estado a estudantes de música das instituições de ensino parceiras da Plataforma Sinfonia do Amanhã.

Para quem não conseguir acompanhar os espetáculos presencialmente ou preferir aproveitá-los remotamente, o canal da Quitanda Soluções Criativas no YouTube irá disponibilizar ao público os registros das apresentações das três produções.

Giro das Artes

Quando: de 27 a 31 de outubro presencialmente; de 5 a 7 de novembro virtualmente

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro); Canal da Quitanda Soluções Criativas no YouTube



