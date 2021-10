Dragão do Mar: aniversário de Belchior é celebrado com tributo

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura exibe, nesta terça-feira, 26, o pocket show "Além do Piano – especial Belchior”, do pianista e artista digital Anderson Freitas. A apresentação estreará a partir das 19 horas no canal do Dragão do Mar no YouTube. Livre e acessível em Libras, o espetáculo musical celebra o legado do rapaz latino-americano, que completaria, neste mesmo dia, 75 anos.

A interpretação de clássicos do cantor cearense, no formato voz e piano, será acompanhada de imagens e fonogramas antigos, numa apresentação curta, mas surpreendente e emocionante que mantém viva a presença de Belchior.

Anderson Freitas é músico, professor e pesquisador, atuando profissionalmente como instrumentista em eventos, produtor e educador musical, desde 2007. Atualmente, desenvolve pesquisas na área de computação musical no Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes da Universidade Federal da Paraíba.

Quando: 26 de outubro, às 19 horas

Onde: Youtube do Dragão

Acessível em Libras

Classificação etária: livre







