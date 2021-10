Prestes a lançar candidatura, José de Abreu reflete: "Consciência dói"

11:36 | Out. 25, 2021

Prestes a lançar a candidatura como Deputado Federal pelo PT-RJ, José de Abreu reflete no novo livro, "Abreugrafia", sobre suas "atitudes impensadas". O livro já está em pré-venda e traz as memórias do ator de 75 anos.

"Sou homem, branco, cis, classe média, não tenho escapatória, não posso cometer mais esse tipo de erro. Tenho consciência política e consciência dói. Sei que não é plena, o tempo todo. Sei que me falta entender o que é ser mulher, ser negro, indígena ou gay, embora eu tente crescer a cada dia", declarou ao TAB do Uol.

José de Abreu já se envolveu em algumas polêmicas nas redes sociais e reconhece na obra alguns de seus erros. A esposa do artista, Carol Junger, de 23 anos, revelou que o alerta sobre os equívocos e que ele costuma ouvir e corrigir as atitudes. "Ele é esquentadinho, não leva desaforo para casa", contou.

Fã declarado do Partido dos Trabalhadores (PT), o ator contou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para escrever o prefácio. "O protagonista dos dois volumes desta autobiografia é um artista, um militante político, um ser humano movido à paixão, que viveu muitas vidas, na ficção e na realidade", escreveu Lula.

Constante nos debates políticos através das redes sociais, José de Abreu é contra o governo de Jair Bolsonaro. Apesar da carreira de ator consolidada, está disposto a largar tudo para se tornar deputado federal.

