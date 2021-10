Morre ator James Michael Tyler, o Gunther de ‘Friends’, aos 59 anos

O ator James Michael Tyler morreu aos 59 anos na manhã de hoje, domingo, 24, em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, segundo confirmou um representante ao portal TMZ. Tyler era conhecido por interpretar Gunther na famosa série “Friends”. “Ele era uma pessoa incrível que passou seus últimos dias ajudando outras pessoas. Deus te abençoe James. Gunther vive para sempre”, escreveu Kevin S. Bright, produtor da série, no Twitter.

Sua família relatou: “O mundo o conhecia como Gunther, mas os entes queridos de Michael o conheciam como ator, músico, marido amoroso e defensor da conscientização sobre o câncer”. “Michael adorava música ao vivo, torcer por seus Clemson Tigers [equipe de futebol americano], e muitas vezes se encontrava em aventuras divertidas e não planejadas. Se você o conheceu uma vez, você fez um amigo para a vida toda”.

Em junho deste ano, o ator revelou uma batalha contra câncer de próstata durante uma participação no programa “The Today Show”. Segundo afirmou, o tumor foi diagnosticado em setembro de 2018 e estava em estágio avançado, naquela época. Ele se mostrou otimista sobre a situação, mesmo desabafando que a doença havia se espalhado para os ossos e a coluna.

Com paraplegia na parte inferior do corpo devido ao câncer, James só pôde participar virtualmente do especial “Friends: The Reunion”, através de uma videochamada. Lançado em maio, quase 17 anos depois do fim da série original, o especial contou com o elenco principal e alguns secundários, parte da equipe técnica e outros convidados.

“Eu queria fazer parte disso, e inicialmente estaria no palco, pelo menos, com eles, e poderia participar de todas as festividades”, relatou Tyler sobre sua participação no especial. “Fiquei muito feliz por ter sido incluído. Foi minha decisão não fazer parte disso fisicamente e aparecer virtualmente”. Em “Friends”, Gunther era um funcionário da cafeteria Central Perk, um dos principais locais da série, e era apaixonado pela personagem Rachel.

Atualizada às 19h12min de 24/10/2021

