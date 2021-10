Festival de teatro exibe espetáculos cearenses a partir de quarta, 27

O Festival das Artes Cênicas Cena Ceará realiza uma mostra de conteúdos de teatro entre quarta-feira, 27, e domingo, 31. O evento, que reúne vários trabalhos realizados durante a pandemia do coronavírus, ocorrerá em formato on-line e gratuito.

No total, 19 projetos foram escolhidos, com divisão entre cenas curtas e espetáculos teatrais. A curadoria foi realizada por Ana Caroline, arista circense; Rita Aquina, educadora em dança; e Dane de Jade, atriz, pesquisadora e arte-educadora.

As três ponderaram sobre aspectos estéticos e temáticas que dialogam com a representatividade e a descentralização das narrativas. Neste contexto, o evento será aberto com a exibição de “Das que ousaram desobedecer”, da Cia Brava.

Dirigida por Herê Aquino, a peça foca nas memórias de mulheres cearenses que lutaram contra a ditadura militar entre as décadas de 1960 e 1970. As narrativas trazem nomes como Rosa da Fonseca, Nadja Oliveira, Ruth Cavalcante, Helena Serra Azul, Rita Sipahi, Beliza Guedes e Jana Barroso.

Haverá também a transmissão de “O Fantástico Circo Teatro do Artista da Fome”, produzido pelo Cangaias Coletivo Teatral e inspirado na obra “O Artista da Fome”, de Franz Kafka.

A obra mostra o show de um famoso artista que é jejuador profissional. Ele é capaz de passar 40 dias sem comer. Entre relatos sobre seu trabalho e sua sobrevivência, revela o espaço do artista na sociedade atual.

Já a Companhia Crisálida de Teatro apresenta “Ariadne - Cartografias de um Labirinto”, em que adapta o mito do fio Ariadne, que seria uma maneira de encontrar as soluções para os problemas difíceis.

Na narrativa, a personagem precisa encontrar a força interior para enfrentar seus conflitos pessoais e suas tragédias família, além de encarar um mundo em ruínas.

Outros trabalhos que serão apresentados são: “O Arrebatamento”, de As 10 Graças de Palhaçaria; “Guerra de Cupcake”, do K’Os Coletivo; e “Delirantes e Malsãs”, do No barraco da constância tem!.

Os conteúdos serão exibidos nos canais do Youtube do Porto Dragão, do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e do Festival das Artes Cênicas. Após cada transmissão, os grupos conversarão com Monique Cardoso, a diretora do FAC, em evento virtual.

Programação completa

quarta-feira, 27

19 horas - “Das que ousaram desobedecer”, com Cia Bravia (@ciabravia)

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

21 horas - “Cena Curta: Lava”, de Preto Produções; “Lança Cabocla”, da Plataforma Lança Cabocla (@lanca_cabocla)

Onde: no canal do Youtube do Dragão do Mar

quinta-feira, 28

19 horas - “Cena Curta: O Sonho”, de Para Minhas Filhas (@paraminhasfilhas_); “Ariadne: Cartografias de um Labirinto”, de Cia Crisálida (@ciacrisalida)

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

21 horas - “Cena Curta: El Sudakon: Na Faixa”, do coletivo Os Desconhecidos (@desconhecidos_ceara); “O Arrebatamento”, de As 10 Graças de Palhaçaria (@as10gracas)

Onde: no canal do Youtube do Dragão do Mar

sexta-feira, 29

15 horas - “Cena Curta: Suspiro Halterofilista”, da Companhia Laguz (@laguzcirco); “Guerra de Cupcake”, do K’Os Coletivo (@kos.coletivo)

Onde: no canal do YouTube do Festival das Artes Cênicas

19 horas - “Cena Curta - As Peles que Habito”, de Cleber Alves (@clebergestoalves); “Oralidanças: Dizeres do Corpo Emergente”, da Cia Balé Baião (@ciabalebaiao)

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

sábado, 30

19 horas - “Cena Curta: Nunca Vi no Mar”, da Cambada de Teatro (@cambadadeteatro); “Lastá”, do Grupo Bricoleiros (@bricoleiros)

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

21 horas - “Cena Curta: Ausências”, do Coletivo Atuantes em Cena (@coletivoatuantesemcena); “O Fantástico Circo Teatro do Artista da Fome”, do Cangaias Coletivo (@cangaiascoletivoteatral)

Onde: no canal do Youtube do Dragão do Mar

domingo, 31

19 horas - ‘Cena Curta: Camadas”, de Danyllo Camilo (@danyllodc); “Delirantes e Malsãs”, do No barraco da constância tem! (@barracons)

Onde: no canal do Youtube do Porto Dragão

21 horas - “Cena Curta: Nulonunca 2. Alguma Coisa”, de Alysson Lemos (@alyssonlemos.bufo); “Corte”, de Corte (@larissa.goes, @priscila.smiths, @andreiapirespeixes, @geane.albuquerque e @solmoufer)

Onde: no canal do Youtube do Festival das Artes Cênicas.

- Após cada espetáculo, haverá um debate com integrantes do grupo e Monique Cardoso, no perfil do Instagram @festivaldasartescenicas

FAC Cena Ceará 2021

Quando: de quarta-feira, 27, a domingo, 31

Onde: nos canais do Youtube do Festival das Artes Cênicas, do Porto Dragão e do Centro Dragão do Mar

Mais informações: no perfil do Instagram @festivaldasartescenicas



