K-Pop: conheça as 'Rookie Monsters', a nova geração de girl groups

Com o fenômeno de k-pop conquistando cada vez mais espaço no mundo, a quarta geração dos grupos femininos, ou "Rookie Monsters", já ultrapassou os boy-groups e grupos de gerações anteriores em suas fases iniciais; conheça os girl groups do momento

Com seus próprios termos e sua própria linguagem, o k-pop vai muito além de música e pode ser considerado um verdadeiro universo que conquistou o mundo. As Rookie Monsters são grupos femininos novatos da 4ª geração de k-pop (iniciados a partir do final de 2017 e início de 2018) que estão em ascensão e vem conquistando números mais expressivos que os boy-groups e grupos de gerações anteriores quando estavam em seu início, o que só comprova a dimensão do fenômeno de k-pop.

Antes de conferir a matéria completa, entenda o dicionário k-pop:

Boygroup: grupo de K-pop masculino

grupo de K-pop masculino Girl group: grupo de K-pop feminino



grupo de K-pop feminino Rookie: grupo novato



grupo novato Comeback: quando o grupo volta de uma pausa



quando o grupo volta de uma pausa Idol: nome dado aos artistas de K-pop



nome dado aos artistas de K-pop Debut: estreia



estreia MV: music video, videoclipe

Sobre o assunto K-Pop: entenda o fenômeno que está tomando conta do cenário musical

K-Pop bate recorde e rende 7,5 bilhões de tweets em um ano

Criador de Round 6 dá spoilers sobre possível segunda temporada

K-pop: Blackswan, grupo com idol brasileira, lança nova música

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conheça as principais 'Rookie Monsters' do K-pop:

ITZY



Formado por Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong e Yuna, o grupo debutou no dia 12 de fevereiro de 2019 com o lançamento do álbum It'z Different, incluindo o single 'Dalla Dalla', que foi eleita como uma das 20 melhores músicas de K-pop de 2019 pela revista Dazed. Com apenas nove dias de lançamento do ITZY, o girl group recebeu o primeiro prêmio da carreira no programa MCountdown, se consolidando como uma das grandes promessas entre os artistas da quarta geração do k-pop.

Com a pausa nos shows devido a pandemia, o grupo lançou o EP It'z Me com o single Wannabe - com uma coreografia que viralizou, tornando as danças uma marca registrada do ITZY. O projeto debutou em quinto lugar no chart da Billboard de World Albuns.

Seu mais recente lançamento foi o álbum sucesso do grupo, intitulado 'Crazy in Love', lançado em 24 de setembro com 16 faixas, incluindo os singles já divulgados. Confira abaixo ou clique aqui para conferir o clipe de 'Loco', uma das faixas do álbum:

Aespa

Karina, Giselle, Winter e NingNing são as integrantes do girl group Aespa que debutou no 17 de novembro de 2020 com a canção 'Black Mamba'. O conceito do grupo mistura realidade virtual em um universo próprio onde a integrantes possuem avatares e habilidades. O nome "Aespa" se trata de uma união das palavras “avatar”, “aspect” e “experience”, que significam avatar, aspecto e experiência. O conceito do grupo consiste em 'poder viver a experiência de um novo mundo por meio de um novo avatar de si mesmo'.

Seu mais recente lançamento 'Savage', já ultrapassou 90 milhões de views no YouTube. As integrantes ainda prepararam um concerto online para presentear o público com sua nova performance. Confira abaixo ou clique aqui para conferir o último clipe do Aespa.

(G)I-DLE:

Formado pela CUBE Entertainment, o sexteto feminino Soyeon, Miyeon, Minnie, Soojin, Yuqi e Shuhua está dominando o universo k-pop e foi um sucesso instantâneo. O grupo debutou em 2018 com o lançamento do álbum 'I Am', em que o single principal, 'Latata', rendeu um troféu ao (G)I-DLE em apenas 20 dias após seu debut.

Señorita, HANN e Oh My God também estão entre as músicas que fizeram o (G)I-DLE ultrapassar a Coreia. O grupo é marcado por quebrar estereótipos, além das integrantes participarem de todas as etapas de criação dos álbuns. Com 169 milhões de visualizações, confira abaixo o clipe de 'Latata' que levou a girl group para o mundo ou clique aqui:

Tags