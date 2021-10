Teatro da Praia ganha novo endereço na Monsenhor Tabosa

Após o desabamento do teto e pedido do proprietário para devolução do imóvel alugado, o Teatro da Praia muda para a Monsenhor Tabosa e começará o processo de reforma

Somente 200 metros separam o antigo Teatro da Praia - com suas quase três décadas de história - da nova casa para o espaço de difusão das artes cênicas cearenses. Quem costumava frequentar a rua José Avelino, 662, terá que dobrar à esquerda na Senador Almino e passar pelo antigo Teatro das Marias para chegar à avenida Monsenhor Tabosa, 177. É neste endereço que o diretor teatral Carri Costa estabelecerá mais memórias para seu teatro, fundado há 28 anos em Fortaleza.

Desde o começo de 2020, o local enfrentava problemas para sua manutenção. Primeiro, o proprietário do lugar pediu o imóvel alugado de volta depois de ter recebido uma proposta de venda do prédio. O dono tinha dado prioridade ao inquilino, mas ele não possuía dinheiro para arcar com as despesas da compra. Em maio de 2021, o telhado do palco desabou por causa das fragilidades estruturais. Foi assim que Carri Costa começou um movimento nas redes sociais para arcar com a manutenção do espaço disseminador de cultura.

Com alguns meses de busca, firmou o contrato para alugar um endereço e recomeçar os trabalhos do Teatro da Praia. “Assim que aconteceu esse problema de eu ser forçado a sair de lá e procurar um novo imóvel, eu corri aqui pela Praia de Iracema. Visitei de 10 a 15 galpões e mais uns 15 lugares diferentes. Estávamos pensando que, se não conseguíssemos um galpão, pelo menos queríamos um espaço alternativo e acolhedor, que fosse diverso”, explicou.

“Então chegou a hora de andar pela Monsenhor Tabosa. Comecei a olhar algumas lojas, que eram muito pequenas. As grandes tinham um preço inviável. Mas encontramos um lugar perpendicular à rua Senador Almino, onde era o Banco Itaú. Ele está um pouco danificado por dentro e foi um dos últimos que olhei. Quando eu bati o olho e entrei, soube que era ali”, afirmou sobre como escolheu o novo local.

O objetivo agora não é apenas retomar as mesmas atividades de antes, mas também buscar formas de ampliar as iniciativas. Galeria, escola de teatro, minimuseu e cafeteria são algumas das novidades que estão sendo pensadas para o futuro. “Já não queremos o Teatro da Praia como ele era, com um palco italiano. Estamos pensando em um outro formato, mais interativo, para que a estrutura possa ser reversível para qualquer apresentação de teatro, música, dança e outras intervenções. Estamos com muita esperança que tudo aconteça bem”, ressalta.

O processo de reforma, porém, deve durar aproximadamente três ou quatro meses. “Vamos construir uma nova memória sabendo que temos algo bem construído e consolidado a nível de emoção, de pensamento e de conceito. Acreditamos que será um processo um pouco demorado, pelo menos uns três meses de reforma. O espaço está um pouco danificado, e temos que prepará-lo para acolher o Teatro da Praia”, pontua.

Com a chave do próximo endereço em mãos e o contrato assinado, Carri Costa iniciará o período de busca por apoio financeiro nas redes sociais. A partir de um financiamento coletivo e de seu número do PIX, várias pessoas já haviam doado para auxiliar na reconstrução.

No site da Vakinha, arrecadou mais de R$ 14.000. “A gente nunca parou de receber ajuda. Quase todo dia tem alguém que deposita 30, 20, 10 reais... Eu estou sempre correndo atrás disso, e as redes sociais têm sido importante”, indica. Além do incentivo da população, no âmbito governamental, há uma proposta que entrará em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará com o objetivo de fomentar o projeto.

O diretor teatral adianta alguns pontos positivos do endereço: estacionamentos e paradas de ônibus são os principais. Ainda destaca que a rua não é fechada durante o período do carnaval, o que possibilita mais temporadas de espetáculos. “Vamos atrás de abrir para todo mundo. Vamos correr atrás de parcerias. Vou continuar sendo aquele pedinte, depois do teatro todo pronto, para continuar existindo por 10, 20, 30… por sei lá quantos anos”.



