Revista digital destaca e valoriza a fotografia no cinema brasileiro

Valorizar a fotografia no cinema brasileiro. Esse é o objetivo da revista digital “Iris Cinematografia Brasileira”, uma publicação gratuita e com edição trimestral que traz novas perspectivas para a cinematografia produzida no Brasil.

O conteúdo, idealizado pelos diretores de fotografia Azul Serra (“Turma da Mônica - Laços”), Pedro Sotero (“Bacurau”) e Rafael Nobre (“Mataram Meu Irmão”), busca refletir sobre a criação artística dos profissionais nacionais. Também publica depoimentos de fotógrafos em tons pessoais para abordar seus métodos de trabalho e processos criativos.

Cada edição apresenta seis relatos de diretores fotográficos diferentes que costumam atuar com longas-metragens, documentários, videoclipes, comerciais, curtas-metragens e outros formatos.

Neste mês, há um diálogo com Adrian Teijido, responsável por obras audiovisuais como “Dom”, “Narcos” e “Gonzaga de Pai Para Filho”. Entre seus projetos mais recentes, está “Marighella”, dirigido por Wagner Moura.

A produção, marcada para lançar nos cinemas em novembro, conta a história do Carlos Marighella (1911 - 1969), guerrilheiro e um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar (1964 - 1985).

Ainda há histórias como a do fotógrafo espanhol Pedro J. Márquez (“Como Nossos Pais”), que encontrou com os yanomani, povo indígena do Amazonas, para o documentário “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi.

Outra temática abordada é a ficção científica cyberpunk proposta pelo videoclipe da cantora Duda Beat, “Nem Um Pouquinho”. O conteúdo, disponível no canal do YouTube da artista, foi concebido pelo diretor de fotografia Fábio Politi.

