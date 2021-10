Kim Kataguiri é criticado por associar série Round 6 ao socialismo

10:29 | Out. 13, 2021

Nesta quarta-feira, 13, o deputado voltou a fazer comparações da série com o socialismo e ironizou a percepção da esquerda sobre o funcionamento do socialismo

O deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) tornou-se alvo de críticas nas redes sociais após comparar a série sul-coreana Round 6, sucesso da plataforma de streaming Netflix, a um regime socialista. Internautas acusaram o parlamentar de desonestidade intelectual e de divulgação de fake news; além de ironizar a postagem feita por ele sobre o tema.

A série, que está prestes a ser a mais vista da história da Netflix, na verdade, faz críticas a um modelo de capitalismo selvagem. Na produção, 456 sul-coreanos (país capitalista) endividados e sem oportunidades aceitam participar de um jogo que tem como prêmio algo em torno de R$ 200 milhões. Durante os jogos, os participantes descobrem que os que são eliminados da competição pagam com a própria vida. Cada morte garante mais dinheiro aos sobreviventes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já nesta quarta-feira, 13, o deputado voltou a fazer comparações da série com o socialismo. “Para quem não gostou da primeira comparação com o socialismo, deixa eu fazer outra só pra perturbar vocês… kkkkk”, escreveu na nova postagem onde ironiza a percepção da esquerda sobre o funcionamento do socialismo.

Em uma das críticas a Kataguiri, internautas escreveram: “Foi falar mal do comunismo, mas acabou descrevendo o capitalismo”.

Usuários das redes sociais disseram ainda que o parlamentar estaria divulgando fake news, e lembraram da ocasião em que ele postou vídeo em 2019 no qual afirmava que Karl Marx teria percebido os erros ao "presenciar a 1ª Guerra Mundial" (1914-1918). Marx morreu anos antes, em 1883. Kataguiri apagou o vídeo.



View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Kim Kataguiri (@kimkataguiri)

Tags