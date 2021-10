Projeto abre convocatória para trabalhos artísticos até domingo, 17

18:45 | Out. 13, 2021

O projeto “Galeria Aberta: Estratégias de Sobrevivência” abriu convocatória para artistas submeterem seus trabalhos artísticos de linguagens diversas. As inscrições permanecem abertas via formulário on-line até domingo, 17 de outubro.

A exposição virtual selecionará sete obras que serão remuneradas no valor de R$ 400 cada. As produções poderão adotar temáticas livres e formatos distintos. A maneira de exibição também é uma escolha pessoal, podendo haver redirecionamento de visitantes para outras páginas, sites, plataformas de transmissão, etc.

Qualquer pessoa pode participar, contanto que tenha mais de 18 anos. Também há a possibilidade de se inscrever como coletivo.

O resultado da seleção está previsto para sair na próxima terça-feira, 19 de outubro. Após isso, os selecionados deverão enviar os projetos finalizados até o dia 23 deste mês. Se não houver a entrega, outros trabalhos serão convocados em seu lugar.

O “Galeria Aberta: Estratégias de Sobrevivência” foi contemplado pelo VIII Edital das Artes da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor) e está sendo realizado pelo Ateliê Migratório.

Galeria Aberta

Inscrições: até domingo, 17

Onde: em formulário virtual

Mais informações: no edital; dúvidas serão respondidas pelo e-mail [email protected] ou pelo perfil do Instagram @ateliemigratorio

