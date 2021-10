Adele divulga teaser e data de lançamento de "Easy On Me"

Após seis anos de hiato, Adele está pronta para iniciar a divulgação de seu quarto álbum de estúdio. A cantora britânica divulgou nas redes sociais um teaser do primeiro single da nova era, "Easy On Me". A música será lançada no dia 15 de outubro.

Nas imagens, Adele aparece em preto e branco dirigindo um carro em uma estrada vazia. À medida que percorre o caminho, partituras voam para fora do carro. Ainda é possível ouvir alguns acordes de piano no teaser, dando spoiler da canção.

A música faz parte do quarto álbum da cantora e fãs especulam que será intitulado de "30", já que recentemente foi visto em diferentes partes do mundo outdoors e projeções com o número e logo depois Adele atualizou as redes sociais usando as mesmas cores do anúncio.

A campanha ocorreu em Moscou (Rússia), Berlim (Alemanha), Cidade do México (México), Varsóvia (Polônia), Londres (Inglaterra), Estocolmo (Suécia), Seoul (Coréia do Sul), Nova Iorque (Estados Unidos) e até mesmo no Rio de Janeiro, na Rua Gomes Carneiro, em Ipanema.

O número "30" também seria uma referência à idade em que a cantora começou a gravar o álbum, já que Adele usou o mesmo princípio para nomear os discos anteriores: "19", "21" e "25". Os dois últimos álbuns renderam à artista o prêmio Grammy de "Álbum do Ano". Desde 2012, Adele ganhou em todas as categorias que foi indicada, totalizando 15 grammys.

Confira o teaser de "Easy On Me":

