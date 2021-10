"House of the Dragon": série derivada de "Game of Thrones" tem teaser divulgado

Nova série estreia em 2022 e se passa 200 anos antes dos eventos de "Game of Thrones". Trama é baseada no livro "Fogo & Sangue", de George R. R. Martin

"Deuses. Reis. Fogo. Sangue". Derivada de um dos maiores fenômenos recentes da cultura pop, a série "House of the Dragon", spin-off do sucesso "Game of Thrones", teve o primeiro teaser oficial lançado nesta terça, 5, em evento da HBO Max. Serão 10 episódios com previsão de estreia em 2022.

Baseada no livro "Fogo & Sangue", escrito pelo autor George R. R. Martin, a nova produção se debruça nas disputas de poder da Casa Targaryen ocorridas dois séculos antes dos acontecimentos mostrados na série original.

No elenco, estão nomes como os já conhecidos Emma D'Arcy e Matt Smith e os recém-relevados Wil Johnson, Theo Nate, John Mahcmillan e Savannah Steyn. As filmagens ocorreram principalmente no primeiro semestre de 2021.

Exibida entre 2011 e 2019, "Game of Thrones" é também baseada na obra de George R. R. Martin e acompanha a saga da luta pelo poder das terras míticas de Westeros. A produção ganhou 59 troféus no Emmy, um recorde para uma produção dramática no evento.

Confira teaser:

