Netflix, Amazon e Disney Plus: veja os lançamentos do fim de semana

Já está programando o que assistir durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os principais lançamentos das plataformas de streaming.

Um dos destaques é “Diana: O Musical”, que está disponível na Netflix. A obra, filmada antes da estreia oficial nos palcos da Broadway, é baseada na história da princesa Diana. Letras e músicas foram compostas por David Bryan e Joe Dipietro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O streaming também adiciona todas as temporadas da série “Seinfeld”. A narrativa acompanha quatro amigos com personalidades distintas que precisam enfrentar o dia a dia em Nova York.

Os protagonistas são: o comediante Jerry Seinfeld (Jerry Seinfeld), George Constanza (Jason Alexander), Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) e Cosmo Kramer (Michael Richards). Conteúdo foi uma das principais sitcoms estadunidenses da década de 1990.

Já no Amazon Prime Video, chega “Minari: Em Busca da Felicidade”, dirigido por Lee Isaac Chung. O longa-metragem foi um dos destaques do Oscar 2021, que concedeu à Yuh-jung Young o prêmio de “Melhor Atriz Coadjuvante”.

Na história, uma família coreano-americana se muda para uma fazenda no Arkansas, nos Estados Unidos. Eles, que estão em busca do “sonho americano”, experimentam os desafios da nova vida. Os familiares também recebem a visita da avó, que mudará o lar que conhecem.

Outro destaque é que a 17ª temporada de "Grey’s Anatomy" já pode ser assistida na plataforma da Amazon. A continuação da série médica mostra os personagens lidando com o coronavírus, enquanto encaram seus problemas pessoais diante do isolamento social e da crise da saúde.

No Disney+, é possível conferir a primeira parte de “Mafalda”. Baseada nas histórias em quadrinhos homônimas, narrativa traz a protagonista Mafalda em seu dia a dia. Ela passa por reflexões sobre a humanidade. A personagem foi criada pelo cartunista Quino, que faleceu em setembro do ano passado.

Ainda está disponível o filme “Alvin e os Esquilos”, dirigido por Tim Hall. Três esquilos - Alvin, Theodore e Simon - vão parar em Los Angeles depois que a árvore em que viviam é cortada. Eles passam a morar com o compositor Dave. O que o artista em decadência descobre é que os três animais têm inclinação para a música.

Sobre o assunto Round 6 exibe número de telefone real e causa transtorno à mulher sul-coreana

Netflix: conheça os filmes e séries mais populares do streaming

Cine Ceará divulga filmes selecionados para as mostras competitivas

Globoplay em outubro: veja os lançamentos de filmes, séries e novelas

Netflix

sexta-feira, 1º

- "Maid: Minissérie"

- "Seinfeld" (temporadas 1 a 9)

- "Diana: O Musical"

- "O Culpado"

- "Difícil de Engolir"

- "Carandiru"

- "Wimbledon: O Jogo do Amor"

- "Colônia Dignidade: Uma Seita Nazista no Chile" (temporada 1)

- "Magias & Miados" (temporada 1)

- "Beyblade Burst Rise" (temporada 1)

- "The Seven Deadly Sins: Cursed by Light"

domingo, 3

- "Scissor Seven" (temporada 3)

Amazon Prime Video

sexta-feira, 1º

- "Desjuntados"

- "My Name Is Pauli Murray"

- "Ventos de Liberdade"

- "Bing Hell"

- "Brian Banks: Um Sonho Interrompido"

- "Minari: Em Busca da Felicidade"

- "Grey’s Anatomy" (temporada 17)

Disney+

sexta-feira, 1º

- "Lego Star Wars: Contos Aterrorizantes"

- "Star Wars Galáxia de Sons" (temporada 1)

- "Doogie Kamealoha: Doutora Precoce" (episódio 4)

- "What If…?" (episódio 8)

- "Tico e Teco: Vida no Parque" (episódio 10)

- "Turner e Hooch" (episódio 11)

- "Alvin e os Esquilos"

- "Nat Geo Lab" (temporada 2)

- "Mafalda" (temporada 1)

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 30

- "Cabra Marcado Para Morrer"

- "Crepúsculo do Caos"

Mubi

sexta-feira, 1º

- "Eis os Delírios do Mundo Conectado"

sábado, 2

- "A Barqueira"

domingo, 3

- "Pino"

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags