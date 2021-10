Amazon Prime Video em outubro: veja filmes e séries que chegam ao catálogo

Mais de 20 títulos estarão disponíveis no catálogo do Amazon Prime Video em outubro. Entre as obras, estão "Maradona: Conquista de Um Sonho", "Minari" e "Justin Bieber: Our World"

O Amazon Prime Video divulgou os filmes e séries que chegam ao seu catálogo em outubro. Nesta sexta-feira, 1º, já há oito lançamentos. Um dos principais títulos é “Minari: Em Busca da Felicidade”.

O longa-metragem sul-coreano conta a história de uma família coreana-americana que se muda para o Arkansas em busca do “sonho americano”. A partir disso, enfrentam uma série de problemas em uma nova realidade.

A avó também faz uma visita ao lugar, mudando o cotidiano de seus familiares. Youn Yuh Jung, que integra o elenco, foi a primeira atriz da Coreia do Sul a receber um Oscar. Ela venceu em “Melhor Atriz Coadjuvante” na edição de 2021.

Outro título disponível é a 17º temporada de “Grey’s Anatomy”. Os novos episódios da série médica acompanham um grupo de médicos que precisa enfrentar a crise da saúde ocasionada pela pandemia do coronavírus.

A protagonista, Meredity Grey (Ellen Pompeo), é uma das pessoas que contrai a doença e fica intubada. Com isso, personagens antigos do enredo, que já faleceram, retornam em algumas partes.

Haverá ainda o documentário original “Justin Bieber: Our World”, que será lançado no dia 8. Conteúdo mostra o primeiro show completo de Justin Bieber, que estava há três anos distante dos palcos. Apresentação foi gravada na véspera do Ano Novo, no telhado do Beverly Hilton, hotel na Califórnia.

Outra série original será “Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado”, prevista para 15 de outubro. Na narrativa, adolescentes são unidos por causa dos segredos que guardam envolvendo um acidente de carro.

O grupo passa a ser perseguido por um assassino e tenta descobrir quem está atrás deles. Nesta situação, começam a conhecer o lado obscuro da cidade aparentemente perfeita em que vivem.

Também haverá a série documental “Maradona: Conquista de um Sonho”. História mostra Diego Armando Maradona, jogador de futebol argentino, durante sua carreira. Conteúdo revela o início de sua trajetória na Villa Fiorito, sua passagem pelo Barcelona e sua vitória na Copa do Mundo de 1986.

Outubro no Amazon Prime Video

1º/10

- "Black as night"

- "Desjuntados"

- "My Name is Pauli Murray"

- "Ventos da Liberdade"

- "Bingo Hell"

- "Brian Banks: Um Sonho Interrompido"

- "Minari: Em Busca da Felicidade"

- "Grey’s Anatomy" (temporada 17)

08/10

- "El Exorcismo de Carmen Farías"

- "Madres"

- "The Manor"

- "Justin Bieber: Our World"

11/10

- "Uma Segunda Chance para Amar"

13/10

- "Doom: Aniquilação"

- "O Plano Perfeito 2"

15/10

- "Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado"

- "Demonic"

- "Cores e Justiça"

22/10

- "Werewolves Within"

- "El Amarre"

- "Peçanha Contra o Animal"

28/10

- "This Is Us" (temporada 5)

29/10

- "Fairfax" (temporada 1)

- "Maradona: Conquista de um Sonho"



