Teatro da Praia muda de endereço após desabamento e pedido de proprietário

Diretor do equipamento, Carri Costa garantiu que está em busca de um novo endereço para que as atividades possam ser recomeçadas

Quatro meses após o desabamento de parte do telhado do Teatro da Praia, Carri Costa, diretor do espaço, anunciou o encerramento das atividades no endereço original, localizado na rua José Avelino, na Praia de Iracema. Através de uma live no Instagram, Carri explicou os motivos e anunciou seus planos para que o Teatro da Praia não deixe de existir.

Segundo o diretor, na sexta-feira de carnaval de 2020, os proprietários pediram o imóvel, devido uma proposta de uma construtora, que queria comprar o espaço do Teatro e os galpões ao lado para construir um condomínio. Com a pandemia de Covid-19, os planos mudaram, mas o diretor enfrentou o desafio de manter o local, sem o dinheiro das bilheterias.

Sobre o assunto Paramount Plus: veja lançamentos de filmes e séries em outubro no streaming

Netflix em outubro: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

Novela "Pai Herói" chega ao Globoplay; leia entrevista com Tony Ramos

Filha de Tico Santa Cruz recebe ameaças e músico faz boletim de ocorrência

Round 6, série sul-coreana da Netflix, é acusada de plágio

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Teatro da Praia chegou a ser contemplado na Lei Aldir Blanc, conseguindo recursos para se manter em meio a crise sanitária. Mas durante a madrugada do dia 27 de maio, o telhado do espaço desabou. Em janeiro, o local havia passado por reformas nas arquibancadas e no telhado, mas em entrevista ao O POVO no dia do acontecimento, Carri explicou que era necessário uma obra mais ampla, pois o galpão, que surgiu na década de 1930, apresentava fragilidades estruturais "profundas".

Com o desastre, o diretor chegou a recorrer às redes sociais e à vaquinha on-line para arrecadar dinheiro e reformar o espaço novamente. "Uma vez que o Teatro desabou, eu passei para a cidade inteira essa problemática. Porque eu sempre fui um pedinte, meio que um esmoleu, sempre saí pedindo muito para manter esse espaço. E a gente manteve através de projetos, espetáculos, comédias e minhas temporadas fora da Cidade e aqui", explicou.

Mesmo com a campanha de arrecadação, Carri decidiu não continuar com o imóvel no endereço original, pois ele avaliou que não seria justo arcar com as despesas da reforma, uma vez que os proprietários afirmaram que não iriam renovar o contrato de aluguel. "O Teatro da Praia não vai acabar, a gente vai para outro endereço. Já estou correndo atrás disso", garantiu o diretor. Os recursos arrecadados até então serão usados no novo espaço.

Carri também adiantou que tem uma reunião com o secretário da Cultura de Fortaleza, Elpídio Nogueira, e que o secretário da Cultura do Estado, Fabiano Piúba, intermediou contato com o Governador do Estado, Camilo Santana. "O Teatro da Praia é para a Cidade. Não é o Teatro do Carri. Ele vai está sempre ali abertinho para a Cidade, com tudo que a gente puder fazer", declarou.

Carri agradeceu as companhias e artistas que passaram pelo Teatro, revelando que muitos deles abriam mão de cachê para que o aluguel e as contas do espaço fossem pagas. Também agradeceu ao público pelas doações que recebeu. "Não é fácil manter um espetáculo. Ele foi muito bem administrado sim, foi muito bem gerido, se não, não teria vivido 28 anos", pontuou. "O Teatro da Praia sempre foi um teatro casa, acolhedor, abraçador, afetuoso e festivo", afirmou.

Assista o vídeo completo:



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carri Costa (@carricosta)

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags