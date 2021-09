Filha de Tico Santa Cruz recebe ameaças e músico faz boletim de ocorrência

Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas Roque Clube, expôs em seu perfil no Instagram ameaças que sua filha Bárbara, de 12 anos, vem recebendo. Após ter conhecimento da situação, o músico registrou um boletim de ocorrência contra o autor das ameaças e fez a publicação na rede social.

"Esse post é pra deixar bem claro - que quem ousar se meter com qualquer pessoa da minha família, vai responder pelas mãos da polícia", declarou. "Hoje eu passei o dia inteiro na delegacia, e se tem algum canalha que acha que é metido a malandro, metido a bandido, vamos ver se diante das autoridades - vai colocar essa marra toda mesmo", escreveu.

"A violência desse áudio é absurda! Se os responsáveis por esses aloprados, não dão conta deles, então a polícia dará! Não se metam com minha família! Eu sei quem são vocês!", afirmou. Nos áudios divulgados, uma pessoa pede para que Bárbara devolva algo, a coisa citada foi cortada por Tico.

"Escuta aqui, garota, é o seguinte: não sei se você me conhece, também estou pouco me fo***** pra isso. Só sei que você devolva... vai dar merda. Tô falando papo reto. Se você não devolver a minha... você 'tá' fo****", disse a pessoa.

"Vai tomar no olho do seu c*, garota. Ficar bebendo um gole, pagando de 'bebadazinha'. Vai tomar no olho do seu c*, rapaz. Não f***. Vai dar merda. 'Tô' falando sério. Papo reto. Não f***. Meu pai e meu padrasto são delegados. Vou bater na sua porta", ameaçou.

Escute os áudios na íntegra:

