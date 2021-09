Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 28/09

Um filme sul-coreano vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça-feira, 28 de setembro (28/09), às 15 horas (horário de Brasília), na TV Globo. Dirigido por Kim Seong-Hun, “O Túnel” é um longa-metragem de drama.

Jung-Su é um vendedor de carros. Certo dia, ele sai do seu trabalho e vai o mais rápido possível para casa, tentando chegar a tempo de comemorar seu aniversário com a sua família.

No entanto, algo bizarro e inesperado impede a conclusão da jornada de Jung-Su: um túnel despenca, deixando o homem preso nos escombros. A equipe de resgate precisará correr contra o tempo para salvá-lo. Lançado em 2020, o filme conta com Doona Bae, Ha Jung-Woo e Dal-Su Oh no elenco.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde





Sessão da Tarde hoje

"O Túnel"

Quando: hoje, terça-feira, 28 de setembro (28/09), às 15 horas



Onde: no canal aberto da TV Globo

