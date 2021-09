Dia das Crianças: Cineteatro São Luiz realiza ações para público infantil

O Cineteatro São Luiz divulga a programação em homenagem ao Dia das Crianças. Com ações destinadas ao público infantil, exibe gratuitamente quatro filmes de animação: “Sonic: O Filme”, “Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica”, “Frozen 2” e “Scooby! O Filme”. Cada longa-metragem terá três sessões entre sexta-feira, 1º, e 16 de outubro.

Além disso, haverá o espetáculo musical “Francine Maria: A Menina que Aprendeu a Voar”. No dia 12, a cantora e compositora Francine Maria apresenta releituras de clássicos da música popular brasileira, como “Esperando na Janela”, de Gilberto Gil. Ela também mostrará suas obras autorais.

O show, gravado no palco do Cineteatro São Luiz, será exibido a partir das 16 horas, no canal do YouTube do equipamento cultural.

Na programação virtual, ainda terá a exposição “Brinquedim, brinquetu, brincamos nós”, em alusão ao Museu do Brinquedim. O espaço, criado por Dim Brinquedim, de Pindoretama, no interior do Ceará, reúne centenas de peças.

Entre brinquedos, esculturas e telas, o artista reflete sobre o brincar na sociedade. Conteúdo estará disponível para visitações on-line partir de sábado, 16.

Programação completa

sexta-feira, 1º

- 14 horas: Exibição de “Sonic: O Filme”

- 16h30min: Exibição de “Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica”

sábado, 2

- 14 horas: Exibição de “Scooby! O Filme”

- 16h30min: Exibição de “Frozen 2”

terça-feira, 12

- 14 horas: Exibição de “Scooby! O Filme”

- 16 horas: Projeto virtual “Dentro do Som” - “Francine Maria: A Menina que Aprendeu a Voar”

- 16h30min: Exibição de “Frozen 2”

quarta-feira, 13

- 14 horas: Exibição de “Sonic: O Filme”

- 16h30min: Exibição de “Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica”

quinta-feira, 14

- 16 horas: Exibição de “Sonic: O Filme”

sexta-feira, 15

- 16h30min: Exibição de “Dois Irmãos - Uma Jornada Fantástica”

sábado, 16

- 10 horas: Exibição de “Scooby! O Filme”

- 10 horas: Exposição virtual “Brinquedim, brinquetu, brincamos nós!”

- 14 horas: Exibição de “Frozen 2”

Dia das Crianças no Cineteatro São Luiz

Quando: de 1º a 16 de outubro

Onde: filmes com exibição gratuita no Cineteatro São Luiz; programação virtual no site e no canal do Youtube do equipamento cultural



